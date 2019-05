Appalti : M5S - 'Lega cacci il sindaco di Legnano' (2) : (AdnKronos) - "L’Italia ha bisogno di una lotta senza quartiere contro questa emergenza - va avanti il M5S - non di difese imbarazzanti o silenzi complici come quello del Pd di Zingaretti, che è persino peggiore di quello di Renzi sulla Boschi: una forza con la coscienza evidentemente sporca su ques

Appalti : M5S Lombardia - 'Fontana ha responsabilità politiche dirette' : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - “Fontana ha la responsabilità politica diretta della nomina dei suoi collaboratori. I fatti che stanno emergendo sono molto gravi, in Lombardia girano tangenti ed è massiccia l’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni. Tangentopoli in Lombardia e nel resto del paese non è

Appalti : Macina (M5S) - 'noi stiamo cambiando questo Paese' : Roma, 7 mag. (AdnKronos) - “Ancora una volta ci troviamo davanti all’ennesimo esempio di come il vecchio sistema fatto di intrecci e favori tra politica e malaffare non voglia morire. Apprendiamo oggi, infatti, della richiesta di autorizzazione inviata alla Camera dei deputati per l'arresto per fina

Appalti : Salafia (M5S) - 'vecchio sistema vuole tornare a governare Paese' : Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "È gravissimo quello che apprendiamo stamattina dalla stampa. La richiesta di autorizzazione inviata alla Camera dei deputati per l'arresto per finanziamento illecito del parlamentare di Forza Italia Diego Sozzari è il classico esempio di quel vecchio sistema che vorrebbe

Appalti : Di Stefano - 'grazie a M5S corrotti lontani da politica' : Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Quando ti chiedi perché Fi contrasti un provvedimento, devi solo attendere, la sua attuazione ti darà risposta. Su questa indagine e su quella di Palermo scatterà lo 'Spazzacorrotti' del ministro Bonafede. I corrotti, grazie al M5S, stanno lontani dalla politica, per semp