John Wick 3 | Parabellum è un film assurdo e noioso

Una clip in anteprima da John Wick 3 - il film con Keanu Reeves e Halle Berry : Un assassino in fuga dai suoi simili e in lotta contro il tempo per salvare la pelle. Avevamo lasciato John Wick in Medio Oriente e qui si riparte nel terzo episodio della saga diretta da Chad Stahelski, con Keanu Reeves che, dopo aver violato il codice d’onore degli assassini (versando sangue all’interno dell’hotel Continental di New York, zona franca anche per i fuorilegge) deve difendersi dalla caccia all’uomo dei killer più pericolosi del ...

John Wick 3 - Parabellum - recensione : Chi l'avrebbe mai detto che John Wick, personaggio nato dalla penna Derek Kolstad nel 2014, con un film allora uscito in sordina e poi divenuto un vero inatteso successo, sarebbe tornato in ben due altri capitoli, con un quarto in prospettiva?John Wick è però una figurina, un personaggio monodimensionale, laconico, pochissime le battute che deve pronunciare, lui procede come un caterpillar distruggendo tutti i nemici che la sceneggiatura gli ...

"Vent'anni dopo Matrix continuo a fare a pugni nel ruolo di John Wick" : da Los Angeles John Wick prende cazzotti senza soluzione di continuità, si piega, si ammacca, si sposta ma non si rompe mai. Il celebre personaggio tratto dal videogioco, John Wick, poteva avere un ...

Mike Bithell presenta John Wick Hex - una nuova esclusiva Epic Games Store : Il creatore di Thomas Was Alone Mike Bithell ha recentemente annunciato John Wick Hex, si tratta di un action strategico che porterà sui nostri schermi le avventure del letale killer John Wick (Keanu Reeves). Il gioco sarà inizialmente disponibile in esclusiva Epic Games Store ma arriverà anche su console in un secondo momento.Come riporta Variety, il gioco potrà contare su una trama originale e sulle voci degli attori Ian McShane e Lance ...

Keanu Reeves - John Wick e l'enigma del killer : Il modo migliore per conoscere Keanu Reeves non è parlare con Keanu Reeves, non solo almeno, ma con le persone che gli sono vicine. È quello che ha fatto lo scrittore di Los Angeles Alex Pappademas per realizzare la cover story di GQ (maggio/giugno 2019), dedicata a un’icona del cinema a vent’anni esatti dal successo planetario di Matrix dei fratelli Wachowski e a pochi giorni dall’arrivo in sala di John Wick 3 - ...

Riccardo Scamarcio in azione : da John Wick 2 a Non Sono un Assassino : Il film - lo conoscono pure i muri - è Romanzo criminale , che adatta il romanzo di Giancarlo De Cataldo raccontando oltre due decenni di cronaca nera italiana, tra faide, segreti di Stato e ...

Keanu Reeves : panico in volo per la star di John Wick 3! : Keanu Reeves costretto ad affrontare un atterraggio di emergenza, ha continuato il viaggio in bus, facendosi scattare foto dagli altri passeggeri. Momenti di preoccupazione per Keanu Reeves: la star di Hollywood ha fronteggiato un atterraggio di emergenza durante il volo United da San Francisco a Burbank, Los Angeles. L’aereo a causa di un’avaria è atterrato a Bakersfield ... Leggi tuttoKeanu Reeves: panico in volo per la star di ...

John Wick 3 : Parabellum - l'emozionante video dedicato al National Puppy Day : In John Wick 3: Parabellum il protagonista è in fuga a causa della taglia sulla sua testa arrivata a ben 14 milioni di dollari e dopo aver infranto una regola fondamentale nel suo "mondo ...

John Wick 3 : Keanu Reeves contro il mondo nel nuovo trailer di Parabellum : John Wick ha infranto le regole del Continental, finendo per essere dichiarato un excomunicado dall'istituzione. I più feroci assassini del mondo vogliono ucciderlo, e lui non può più contare su alcun territorio neutrale. L'unica maniera in cui potrebbe sopravvivere? Ammazzare tutti! Chiaramente non sarà proprio un'impresa facile, ma per ...

John Wick – Capitolo 2 : trama - cast e curiosità del film con Keanu Reeves : John Wich si era rivelato un successo troppo grande per non pensare a un sequel: così tre anni dopo è uscito nelle sale il film dal titolo John Wick – Capitolo 2 sempre con il bravissimo Keanu Reeves (oltre a Matrix ricordiamo Speed e 47 Ronin). La seconda pellicola dedicata allo spietato killer in pensione ma non troppo ricalca la stessa ricetta del primo film aumentando esponenzialmente il numero delle sparatorie e dei morti ammazzati. ...