Christian, morto a 19 anni mentre gioca a calcio con gli amici: nessuna risposta dall’autopsia

È ancora giallo sulla morte di Christian Cerbone, il 19enne di San Salvo deceduto nei giorni scorsi dopo aver accusato un malore durante una partita di calcetto davanti agli occhi increduli dei suoi amici. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti, non è riuscito ad entrare neanche in sala operatoria, nel reparto di cardiochirurgia, dove i medici erano pronti a fare un ultimo tentativo per salvargli la vita. Una vera e propria tragedia che ha colpito tutta la comunità locale, al punto che il sindaco Tiziana Magnacca ha proclamato per oggi, martedì 14 maggio, giorno dei funerali del giovane, in programma nella chiesa di San Giuseppe, il lutto cittadino e la sospensione del mercato settimanale, con le saracinesche dei negozi abbassati.

(Di martedì 14 maggio 2019) Mistero sulle cause della morte diCerbone, il 19enne di San Salvo deceduto dopo aver accusato un maloreva a calcetto con i suoi. Neanche l'autopsia ha chiarito i dubbi. Secondo il medico legale, "è una cosiddetta autopsia bianca, come avvenne per il caso del calciatore Morosini". Proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale.