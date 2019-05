Toyota Yaris - Avvistato un muletto al Nürburgring

quattroruote

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ci vorrà del tempo prima di vedere una nuova serie della: parliamo di 2020 inoltrato, forse anche più tardi. A stuzzicare la curiosità ci pensa però questo misterioso, spiato dai nostri fotografi mentre procede nei collaudi al.Adesivi speciali. I pochi indizi a riguardo trapelano dalle immagini. E dal wrapping, anzitutto: la camuffature di questo prototipo hanno infatti i colori tipici della Gazoo Racing, già visti sulla Supra quando ha sfilato lanno scorso al Goodwood Festival of Speed, mesi prima del suo debutto ufficiale. Non passano inosservati, poi, alcuni dettagli come il grosso intercooler o il doppio scarico posteriore. Segno che i test dovrebbero riguardare una versione sportiva della compatta giapponese.Sportività a due livelli. Lattuale generazione della- la terza - risale al 2011. Rinfrescata da due restyling, uno datato al 2014 e ...

