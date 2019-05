Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2019 | Corea del Sud dominante a livello

UFC – Rose Namajunas pensa al riTiro : “non riesco più a divertirmi. Rematch con Andrade? Le ho fatto il culo ma…” : Rose Namajunas pensa al ritiro dopo il ko a UFC 237 contro Jessica Andrade: la fighter americana ammette di non riuscire più a divertirsi all’interno dell’ottagono UFC 237 ha regalato al mondo delle MMA una nuova campionessa dei pesi paglia. Jessica Andrade ha infatti sconfitto Rose Namajunas nel main event, grazie ad un poderoso slam nel quale la campionessa ha sbattuto la testa violentemente finendo ko. Una manovra ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : Lee Woo Seok e Kang Chae Young trionfano nell’individuale - Taipei Cinese in grande spolvero con le squadre : La seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è appena conclusa a Shanghai (Cina) dopo lo svolgimento delle finali dei tabelloni di ricurvo, ultimo atto della manifestazione. La giornata è cominciata con il netto successo della Corea del Sud di Kang Chae Young, Choi Misun e Chang Hye Jin per 6-0 contro la Cina nella finalissima della gara a squadre femminile di arco olimpico, mentre Taipei Cinese ha conquistato il terzo ...

Basket - Pozzecco fa l’allenatore ma è ancora in forma nel Tiro da 3 punti : ecco come finisce la sfida contro il suo giocatore : Gianmarco Pozzecco ha ormai appeso le scarpette al chiodo ma, durante gli allenamenti della sua Dinamo Sassari, si diverte ancora a tirare da 3 punti. L’altro giorno, come testimoniato dalle immagini della tv del club sardo, quinto in campionato e neo-campione della Fiba Europe Cup, Pozzecco ha sfidato il playmaker Marco Spissu, tra gli specialisti nel tiro dalla lunga distanza: un match all’ultimo canestro con l’ex playmaker ...

Con Civati mi riTiro da Europa Verde - antifascismo sempre! : Cosi’ ha oggi scritto nella sua pagina Facebook Giuseppe Civati:“I valori costituzionali e l’antifascismo per me vengono prima di tutto. Ieri Luciano Capone su Il Foglio ha sollevato un problema – la presenza di esponenti di estrema destra nella lista di Europa Verde – che ha aperto una discussione molto accesa e per quanto mi riguarda necessaria. Ho chiesto che la questione fosse chiarita da parte ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : i risultati del compound. Vittorie di Braden Gellenthien e So Chaewon : Giornata dedicata alle finali del compound a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi sulla linea di Tiro abbiamo assistito ai duelli per il podio di tutte le categorie del compound, mentre domani si concluderà con le finali dell’arco olimpico. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Al maschile trionfa lo statunitense Braden Gellenthien, che batte in finale ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : delude la Corea del Sud nella gara a coppie mista - Turchia e Taipei Cinese in finale : Il programma della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai (Cina), continua con lo svolgimento del tabellone a eliminazione diretta delle gare a coppie miste di ricurvo e compound. La quarta giornata della manifestazione ha visto diversi risultati a sorpresa con la favoritissima Corea del Sud che non è riuscita a raggiungere l’atto conclusivo in entrambe le specialità nonostante ...

Giro d’Italia 2019 : le tappe chiave che decideranno la Corsa Rosa. Dalle cronometro al tappone con Gavia e MorTirolo : In un percorso così variegato come quello del Giro d’Italia 2019, saranno cinque i giorni che potrebbero, anzi, dovrebbero decidere la sorte della Corsa Rosa e sentenziare giorno dopo giorno il podio definitivo di questa 102^ edizione. La prima è sicuramente la tappa numero 9 di domenica 19 maggio, ovvero la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. È una giornata chiave e probabilmente già decisiva per la maglia Rosa. Dopo questa ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : definite le finali. Brillano sudcoreani e statunitensi : Terza giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi sono proseguiti gli scontri diretti del tabellone principale, che hanno definito tutte le finali individuali e a squadre, tranne quelle del mixed team, che si decideranno domani. Ricordiamo che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questa tappa. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : seconda giornata riservata ai primi turni eliminatori individuali e a squadre : La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai, si è chiusa con lo svolgimento dei primi turni a eliminazione diretta nei tabelloni individuali e a squadre di ricurvo e compound. Nelle gare individuali i migliori otto classificati delle qualificazioni si sono guadagnati il diritto di accedere direttamente ai sedicesimi di finale grazie a un bye, perciò i big delle varie ...

RiTiro parziale di Rohani da accordo nucleare. Netanyahu : 'Non consentiremo ad Iran di avere l'atomica' : ... voluto da Trump ed effettivo da novembre, con la reintroduzione di alcune sanzioni che erano state parziamente tolte con l'accordo del 2015, ha avuto pesanti effetti sull'economia Iraniana. "L'...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : i convocati dell’Italia - ci sono i campioni del mondo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del mondo di Tiro con l’arco: ci si sposta verso la Turchia, precisamente ad Antalya. Torna protagonista la Nazionale italiana che a disertato la trasferta cinese in quel di Shanghai (gare in programma in questi giorni). Si anticipa di poco la rassegna iridata di ‘s-Hertogenbosh, in programma dal 9 al 16 giugno. Arcieri che in Turchia si sfideranno dal 20 al 26 maggio. Tornano in scena i campioni ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : i risultati delle qualificazioni. La Corea del Sud domina nell’arco olimpico : Si è aperta oggi a Shanghai (Cina) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni per tutte le categorie. In gara non sono presenti azzurri, visto che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questo appuntamento. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove al maschile chiude al comando il sudCoreano Lee Woo ...

Valentina Vignali e la lotta contro il tumore alla Tiroide : 'La metastasi è sempre lì' : Valentina Vignali, prima di diventare una concorrente del Grande Fratello 16, ha inviato una lettera al giornale "Ok-Salute", nella quale si è soffermata sulle difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni a causa di un tumore alla tiroide. La testata proprio in questi giorni ha pubblicato le dichiarazioni dell'atleta riminese, dalle quali emergono la rabbia e la frustrazione provate dalla 27enne nel corso della sua battaglia contro questo ...

Milan - Gattuso : "Non mi dimetto - ho due anni di contratto. RiTiro? Scelta mia" : Sfida delicata domani sera per il Milan contro il Bologna. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per continuare a credere nella Champions, come riconosce il tecnico Gattuso nella conferenza stampa ...