Settimo Torinese | tensione al comizio di Salvini E lui sbotta contro il servizio

Settimo Torinese - scomparsa Samira Sbiaa : trovate ossa nel cortile della casa del marito : Forse siamo ad una svolta decisiva nelle ricerche di Samira Sbiaa, la donna marocchina sposata con l’italiano Salvatore Caruso, di cui non si sa più nulla dal 2002. Le nuove ricerche nel palazzo in cui il marito viveva a Settimo Torinese, in via Petrarca 12, sembrano finalmente aver dato buoni frutti. Già a marzo i carabinieri di Chivasso, con gli uomini della scientifica ed alcune unità cinofile specializzate, arrivate da Bologna, avevano ...

Daspo immediato per 4 ultras dell'Ajax fermati a Settimo Torinese : Quattro tifosi dell'Ajax provenienti da Aosta sono stati bloccati dalla polizia al casello di Settimo Torinese, perché trovati in possesso di guanti rinforzati con sabbia e paradenti. I tifosi, che viaggiavano a bordo di un pulmino e di un bus, saranno denunciati a piede libero per possesso di oggetti atti a offendere. Nei loro confronti, inoltre, la questura emetterà un Daspo con effetto immediato, che non permetterà agli ...