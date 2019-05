Sarri-Juventus | salgono le quotazioni dell’ex Napoli

Calciomercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Kantè Juventus - “La Stampa” Sarri spinge via il francese : sfida Real-Juve : Kantè Juventus – La Juventus è determinata a rinforzare molto il suo centrocampo in vista della prossima stagione. L’arrivo di Ramsey non sarà il solo in mediana, i bianconeri in particolare sognano un altro nome dalla Premier League. Ormai è chiaro, quest’estate la Juventus ha dichiarato guerra aperta al Real Madrid sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Leggi anche: Pogba Juventus, […] More

Higuain-Juventus - clamoroso : Sarri annuncia il futuro del Pipita : HIGUAIN JUVENTUS- Intervistato ai microfoni della “BBC“, Maurizio Sarri ha colto l’occasione per sottolineare il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, salvo clamorosi colpi di scena, non farà ritorno alla Juventus e resterà ancora al Chelsea. Uno scenario che potrebbe ribaltarsi completamente in estate, ma che, ora come ora, sembrerebbe esser indirizzato verso la […] More

Quello sfottò verso la Juventus che profuma di Sarrismo : Lo sfottò, il giorno dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, era prevedibile quanto la vittoria del campionato della stessa squadra torinese ad agosto. Inevitabile, dissacrante, a tratti divertente, a tratti esagerato. Ma fa parte del gioco e i social sono il mezzo più facile per far diventare virali video, meme e fotomontaggi. La partita di ieri, vinta meritatamente dai ragazzi terribili dell'Ajax, ha generato ...

Higuain-Juventus - scaricato da Sarri : futuro sempre più lontano da Londra : Higuain-Juventus – Non decolla la stagione di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino sta deludendo le attese e non è riuscito a riscattare i mesi opachi con la maglia del Milan. Adesso arrivano notizie poco confortanti da Londra per l’ex numero 9 bianconero. Leggi anche: Juventus-Ajax probabili formazioni, Mandzukic ko: Bernardeschi dal 1′ Higuain-Juventus, le ultimissime Anche […] More

Juventus - futuro Higuain incerto : se Sarri va a alla Roma - il giocatore potrebbe seguirlo : È sempre tempo di calciomercato: gran parte dei top club per la prossima stagione stanno programmando le trattative per rafforzare le loro rose. Una delle deluse per eccellenza, anche se ancora 'coinvolte' nella lotta a raggiungere prestigiosi traguardi come un posto in Champions League o arrivare in fondo all'Europa League, è sicuramente il Chelsea, che rispetto agli squilli di tromba di inizio stagione, ha dovuto ridimensionare i suoi ...

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Higuain torna alla Juventus : nuovo scenario con addio a Sarri : Higuain Juventus- Gonzalo Higuain potrebbe far ritorno alla Juventus dopo la breve parentesi londinese in maglia Chelsea, la quale potrebbe durre solamente 6 mesi. Cosa potrebbe accadere? Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Daily Star“, il Chelsea starebbe analizzando la possibilità di esonerare nell’immediato Sarri, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro […] More