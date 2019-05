GF 16 | Kikò infuriato | ' Qua se ti permetti a dire una mezza cosa | ti sparano addosso'

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Nelle scorse ore, all'interno della casa più spiata d'Italia, c'è stato un litigio traNalli, l'ex marito di Tina Cipollari, e Gianmarco Onestini. Quest'ultimo sembrerebbe non graalcune battute dinei suoi confronti, che secondo il gieffrino sono dette appositamente per infastidirlo. I due infatti hanno avuto un confronto faccia a faccia per cercare di risolvere la situazione. Grande Fratello 16:contro Onestini: 'Preferirei una persona trasparente' Ancora discussioni all'interno della casa del Grande Fratello. Questa volta l'ennesima lite ha coinvoltoNalli e Gianmarco Onestini. Il concorrente non apprezza gli scherzi diin quanto li ritiene offensivi. Ciò ha fatto infuriare l'ex marito della Cipollari, affermando che non si può scherzare in alcun modo con i suoi coinquilini in quanto se la prendono facilmente. "Qua se tiuna, ti ...