Diciamolo con una canzone | Io e te con Pierluigi Diaco su Rai1

Diciamolo con una canzone : Te lo leggo negli occhi : Finirà me l'hai detto tu Ma non sei sincera Te lo leggo negli occhi Hai bisogno di me Forse vuoi dirmi ancora no Ma tu hai paura Te lo leggo negli occhi stai soffrendo per me E nei tuoi occhi che piangono Mille ricordi non muoiono Perdonami se puoi E resta insieme a me Tra di noi forse nascerà Un amore vero Te lo leggo negli occhi Tu lo leggi nei miei Ma non sei sincera Te lo leggo negli occhi Stai soffrendo per me E nei tuoi occhi che ...