Brindisi | rapina al portavalori | malviventi sparano colpi di kalashnikov

Brindisi - 'Non volevamo fare una rapina - ma un furto' : in tre restano in cella : "Non volevamo fare una rapina, ma un furto": è questa l'assurda giustificazione di tre soggetti Brindisini che qualche giorno fa sono stati sorpresi dai Carabinieri di Cannole e Bagnolo del Salento, in provincia di Lecce, mentre tentavano di fare una rapina ai danni di un ufficio postale della cittadina del basso salento, Cannole appunto. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, Giuseppe Niccoli, 61 anni, Salvatore Quinto, 53enne ...

Brindisi - nuova rapina in città : preso di mira il negozio cinese 'Max risparmio' : Un altro brutto fatto di cronaca si è verificato ieri sera a Brindisi, precisamente alla zona industriale, dove i rapinatori hanno preso di mira il grande negozio cinese noto come "Max risparmio". Secondo quanto riportato dalla stampa locale, ad agire sarebbero stati due soggetti, al momento ancora non identificati. Gli stessi sarebbero arrivati e fuggiti a bordo di un motorino. L'azione criminosa, come sempre, si è svolta in pochissimi, ...

Brindisi - fucilate contro un'auto per rapinare un carico di lumache : ladri in fuga : Torna l'incubo rapine a Brindisi e questa volta ad essere preso di mira non è stato un ufficio postale o un esercizio commerciale, ma bensì un automobilista che la scorsa notte, intorno alle 2:40, stava tranquillamente percorrendo la strada ex Ss16, quando all'improvviso, nei pressi del distributore Tamoil, quasi allo svincolo per Tuturano, è stato affiancato da una Fiat Panda di colore bianco, poi risultata rubata, con a bordo quattro persone. ...

Brindisi - rapina al compro oro in via Appia : bottino di oltre 5000 euro : Torna l'incubo rapine a Brindisi. Questa mattina, intorno alle 10:15, due soggetti armati e a volto coperto hanno fatto irruzione nel compro oro di via Appia, una delle principali arterie stradali del capoluogo di provincia pugliese. In quel momento c'era molto traffico in città e si presume che l'orario non sia stato scelto a caso dai malviventi. Questi ultimi sarebbero arrivati presso l'esercizio commerciale in sella ad uno scooter Aprilia ...