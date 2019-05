BOOM! Ferro e fuoco a Rai 1 per l’ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier

davidemaggio

(Di lunedì 13 maggio 2019)Dead Amici Avete presente il ‘patto’ siglato sabato sera, in diretta, traDeaffinchè quest’ultima prendesse parte a Domenica In il prossimo 19 maggio? Bene. Pare che l’accordo stretto sul palco di Amici non abbia incontrato il favore di ‘qualcuno’ che in Rai starebbe facendoper impedire la reunion tra la primadonna di Canale 5 e quella di Rai 1 nella domenica pomeriggio dell’ammiraglia della tv pubblica. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo. Se, infatti, il clima è tangibilmente caldo e pare che Domenica In stia già cercando un sostituto, è altrettanto vero che non è ancora arrivata da chi di dovere una comunicazione ufficiale che sancisca lo stop all’ospitata. Chè, poi, manco a farlo apposta questa settimana gli show del sabato sera di Rai 1 e Canale 5 non ...

