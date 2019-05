Astronomia | Gemme Cosmiche | una nebulosa incastonata nel cuore di Orione

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) La costellazione di(Il cacciatore) è una delle collezioni più riconoscibili di stelle nel cielo notturno. Conosciamo le stelle di spicco dida decine di migliaia di anni, e probabilmente da molto più tempo. Gli astronomi cinesi la chiamavano 参 宿 o Shēn, letteralmente “tre stelle”, per i suoi tre punti luminosi (che formano la cintura del cacciatore). Gli antichi egizi la consideravano come gli dei Sah e Sopdet, rispettivamente le manifestazioni di Osiride e Iside, mentre gli astronomi greci vi videro un coraggioso cacciatore – l’eponimo– con la spada sopra la testa, pronto a colpire. Mitologia a parte,è un’affascinante regione del cielo. Questa immagine, dal Very Large Telescope di ESO, mostra unaa riflessioneneldella costellazione – NGC 2023. Situata vicino alle famose nebulose Testa di ...