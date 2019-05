Vuoi provare i vestititi? Paghi 10 euro e se vuoi lo compri sul web

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Stefano Damiano È la provocazione di alcuni commercianti per denunciare l’abitudine di molti di andare avestiti e scarpe in negozio per poi comprale sul web Comprare sul web oramai è facilissimo, e per di più si risparmia anche molto, ma resta sempre l’incognita di vedere come il vestito o le scarpe stiano addosso. Allora è sempre più diffusa la tendenza, in effetti non correttissima, di andare in negozio a provarci la merce che ci piace di più e, invece di comprarla, tornare a casa, collegarci su uno dei siti di e-commerce e acquistare quello che avevamo scelto. Da qui la provocazione, sempre più diffusa, di alcuni negozianti di mettere il cartello sulle vetrine degli esercizi commerciali “Perle scarpe, si pagano 10”; tra i precursori di questa battaglia è stato il negozio Mara' s di Sarzana, in provincia di La Spezia, gestito da Mara Magherini. In ...

