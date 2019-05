VIDEO Torino-Sassuolo 3-2 | Highlights | gol e sintesi Belotti sbaglia un rigore | poi

Diretta/ Inter Torino Primavera - risultato 0-2 - streaming VIDEO : reazione nerazzurra! : Diretta Inter Torino Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA/ Inter Torino Primavera - risultato 0-2 - streaming VIDEO : Rauti ha raddoppiato : DIRETTA Inter Torino Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA/ Streaming VIDEO : granata favoriti per lo storico : DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA: Streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato PRIMAVERA 1.

Torino : lite Sirigu-Rincon - VIDEO sul web : Torino, 8 MAG - Un violento litigio tra Sirigu e Rincon ha animato oggi l'allenamento del Torino al 'Filadelfia'. Il battibecco, con alcuni compagni impegnati a divide il portiere e il centrocampista ...

Clamoroso in casa Torino : rissa in allenamento - tensione altissima [VIDEO] : Clamoroso in casa Torino, nelle ultime ore è andato in scena un violento litigio in allenamento tra il portiere Sirigu ed il centrocampista Rincon, immediato l’intervento dei compagni a dividere i due. Il battibecco è stato documentato da un video che sta circolando sul web nelle ultime ore, dopo la lite il portiere si toglie i guanti, li butta a terra e lascia il campo. Il video è diventato ben presto virale soprattutto tra i tifosi ...

Torino : lite Sirigu-Rincon - VIDEO sul web : ANSA, - Torino, 8 MAG - Un violento litigio tra Sirigu e Rincon ha animato oggi l'allenamento del Torino al 'Filadelfia'. Il battibecco, con alcuni compagni impegnati a divide il portiere e il ...

Incredibile a Torino : lite Sirigu-Rincon in allenamento - spunta il VIDEO : Sirigu-Rincon, un faccia a faccia durissimo durante l’allenamento del Torino dagli animi davvero troppo tesi Il Torino sta giocando un’ottima annata, non tale da giustificare un Incredibile nervosismo all’interno dello spogliatoio. Sirigu e Rincon hanno violentemente litigato durante l’allenamento odierno ed è trapelato anche il VIDEO di quanto accaduto tra i due. Solo l’intervento dei compagni ha scongiurato ...

Casting per un film di Andrea Ferrante e per un VIDEO da girare a Torino : Sono attualmente in corso le selezioni di figuranti semplici e speciali nonché di piccoli ruoli per un nuovo film prodotto da Ismaele film, e di attori e attrici per un video pubblicitario destinato al web. Un nuovo film Per un nuovo film diretto da Andrea Ferrante, e dal titolo provvisorio Male ma non malissimo, sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti semplici e speciali e di piccoli ruoli. Le riprese verranno poi effettuate nel ...

VIDEO - ubriaco distrugge bar/ Torino - vendetta per esser stato allontanato : arrestato : ubriaco distrugge bar a Torino dopo essere stato allontanato: il Video. La vendetta dell'uomo poi finito in manette: proprietario ferito.

VIDEO – Juventus-Torino - gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano : VIDEO – Juventus-Torino, gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. Juventus Torino Superga| Purtroppo siamo qui a parlare di fatti che con il calcio c’entrano davvero poco, eppure vanno evidenziati sperando che i protagonisti vengano individuati e radiati dagli stadi. Ad esempio come andrebbe fatto con il tifoso della Juventus che nella serata di ieri, durante il match tra i bianconeri e il Torino, ...

VIDEO – Juventus-Torino - gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. : VIDEO – Juventus-Torino, gesto vergognoso di un tifoso bianconero che imita l’aeroplano.. Juventus Torino Superga| Purtroppo siamo qui a parlare di fatti che con il calcio c’entrano davvero poco, eppure vanno evidenziati sperando che i protagonisti vengano individuati e radiati dagli stadi. Ad esempio come andrebbe fatto con il tifoso della Juventus che nella serata di ieri, durante il match tra i bianconeri e il Torino, ...

VIDEO/ Juventus Torino - 1-1 - : gol e highlights - Ronaldo salva i bianconeri - Serie A - : Video Juventus Torino, 1-1,: nel 148Derby della Mole i granata vanno a un passo dalla vittoria, Cristiano Ronaldo salva i bianconeri dal KO.

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Pagelle Juventus Torino 1-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle Juventus Torino: – Termina in parità il derby della Mole, partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino “vede” per gran parte dell’incontro i tre punti, che avrebbero voluto dire tantissimo per il sogno Champions League, ma si è dovuto arrendere al gol del pareggio finale della Juventus. Una […] L'articolo Pagelle Juventus Torino 1-1: voti, tabellino e highlights del ...