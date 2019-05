Una mod di Sekiro | Shadows Die Twice rimpiazza il protagonista con Donald Trump

Mortal Kombat 11 : Una mod permette di controllare la telecamera e scoprire dettagli nascosti : Grazie a una mod è possibile prendere pieno controllo della telecamera di Mortal Kombat 11, permettendo di ammirare il picchiaduro di NetherRealm da una nuova prospettiva.Come riporta Eurogamer.net, lo YouTuber DennisNetwork ha utilizzato questo tool per svelare alcuni dettagli particolari dei vari stage altrimenti poco evidenti. Ad esempio nel primo dei filmati di seguito è possibile scoprire che il pubblico del Tournament Stage è sprovvisto di ...

La calcolatrice ottiene modifiche del Material Theme e Una cronologia dettagliata nella Ricerca Google : La scheda della calcolatrice nella Ricerca Google per dispositivi mobili e desktop risale al 2012 ed è stata recentemente aggiornata con varie modifiche al Material Theme e una nuova funzione di cronologia. Il perimetro e il display della calcolatrice ora presentano deboli linee grigie e angoli arrotondati, allo stesso modo dei tasti con colori più chiari, mentre nella versione mobile è presente una pillola nella parte inferiore dello schermo ...

Pallavolo - coach Julio Velasco si ritira! Modena lo saluta con Una lettera : “semplicemente grazie - questa è casa tua” : coach Julio Velasco si ritira dalla Pallavolo: Modena Volley omaggia il suo addio con una splendida lettera Julio Velasco ha deciso di ritirarsi. Lo straordinario allenatore capace di conquistare due Mondiali (1990 e 1994) e 3 Europei (1989, 1993 e 1995) ha lasciato dopo 40 anni di straordinaria carriera, l’ultimo dei quali passato sulla panchina di Modena. La società emiliana, con la quale ha vinto 4 scudetti consecutivi dal 1986 al ...

Spazio : Jeff Bezos punta alla LUna e presenta il modulo “Blue Moon” : L’imprenditore Jeff Bezos ha presentato ai media e ai vertici delle principali industrie spaziali “Blue Moon“, il modulo Lunare prodotto dalla sua società Blue Origin. “Questo veicolo porterà gli astronauti sulla Luna“, ha dichiarato Bezos, ricordando la sua forte ambizione di fare parte delle future missioni nello Spazio, a partire dai pian per realizzare un avamposto Lunare. Bezos investe ogni anno un miliardo di ...

L’intelligenza artificiale di Huawei P30 crea Una collezione di moda : (Foto: Huawei) L’intelligenza artificiale non è un’innovazione solamente fredda e razionale, ma ha ormai raggiunto livelli evolutivi così alti e sorprendenti da poter co-firmare addirittura una collezione di moda. Il primo progetto sperimentale di questo tipo ha dato alla luce la speciale applicazione Fashion Flair, vedendo come autori di una capsule collection da un lato proprio l’A.I. a bordo dei top di gamma Huawei P30 e ...

Xiaomi - arriva la modalità Moon per scattare foto perfette alla LUna : (foto: Xiaomi) Si chiama modalità Luna o Moon mode la nuova funzione che Xiaomi ha allestito per i suoi nuovi smartphone Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 Se e, come suggerisce il nome stesso, si dedica alla possibilità di fotografare al meglio delle possibilità il nostro unico satellite naturale. Ci riesce grazie al mix tra la qualità delle lenti montate a bordo e l’assistenza dell’intelligenza artificiale. Per prima era stata Huawei a intraprendere ...

Xiaomi Mi 9 SE riceve la Modalità LUna con la nuova MIUI 10 Stabile : Xiaomi Mi 9 SE riceve la Modalità Luna per la tripla fotocamera posteriore grazie alla nuova MIUI 10 China Stabile 10.3.10. L'articolo Xiaomi Mi 9 SE riceve la Modalità Luna con la nuova MIUI 10 Stabile proviene da TuttoAndroid.

Sparatoria in Una scuola americana vicino a Columbine - morto uno studente Altri sette ragazzi feriti in modo grave : Fermati i presunti responsabili: sono due allievi dell’istituto. È successo a pochi giorni dall’anniversario della strage del 20 aprile del 1999 in cui furono uccisi dodici ragazzi e un insegnante

Minecraft riceverà Una modalità in realtà aumentata? Microsoft ha in programma un importante annuncio : Grazie alla segnalazione di sparkchronicles.com, apprendiamo che Microsoft ha pubblicato un video teaser dedicato a Minecraft per anticipare un annuncio che arriverà venerdì 17 maggio 2019.Difficile dire esattamente che cosa riguarderà questo annuncio, anche se sembra sicuro che avrà a che fare con la realtà aumentata, almeno secondo gli ultimi fotogrammi del filmato. Le ipotesi più affidabili sono comunque due: una nuova modalità verrà aggiunta ...

TIM rimodula in positivo - per Una volta : ecco le novità per chiamate e SMS internazionali : TIM si adegua alla normativa prevista dal Regolamento BEREC e annuncia la rimodulazione delle tariffe base per le chiamate e gli SMS internazionali L'articolo TIM rimodula in positivo, per una volta: ecco le novità per chiamate e SMS internazionali proviene da TuttoAndroid.

C’era Una volta - il fantasy figlio di Lost dove le fiabe scoprono il mondo moderno : Quanti passi di separazione ci sono tra Lost e C’era una volta? Pochi, pochissimi quasi nessuno. E il legame non si ferma solo al mostro di Lost, visto che mostri in C’era una volta – titolo originale Once Upon a Time – ce ne sono a bizzeffe. La serie fantasy prodotta dalla ABC è stata scritta dagli stessi sceneggiatori della serie ideata da J. J. Abrams, ossia Edward Titsis e Adam Horowitz e ha al suo interno numerosi ...