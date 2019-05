Previsioni Meteo Toscana

Meteo - le Previsioni di domenica 12 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 12 maggio La settimana si chiude con maltempo diffuso soprattutto al Centro e al Sud. Schiarite al Nordovest, il tempo migliora in serata anche sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Calo delle temperature in tutte le regioni. LE previsioni Parole chiave: ...

Giro d’Italia - le Previsioni Meteo : inizio da incubo - piogge e temporali su tutte le prime 6 tappe : Giro d’Italia 2019 – L’esperto meteo: “è un Maggio anomalo e ne risentirà anche la Corsa Rosa. La prima settimana sembra la più facile del Giro, ma il maltempo la trasformerà in una corsa zeppa d’insidie” Inizia da Bologna il Giro d’Italia 2019 e subito il maltempo rischia di condizionare la corsa. Anzi, in parte l’ha già fatto visto che tutte le squadre (tranne Adam Yates della Mitchelton-Scott) hanno deciso di schierare i loro ...

Previsioni Meteo estate : in arrivo una stagione rovente - fino a 44 gradi al Sud : Siamo oramai giunti quasi alla metà del mese di maggio, anche se il clima è ancora piuttosto incerto, e l'estate è praticamente dietro l'angolo. Manca poco più di un mese e la stagione estiva entrerà nel vivo. Proprio per questa ragione, in molti si chiedono quali siano le Previsioni meteo per i mesi che verranno. Come ben sappiamo, è la stagione del mare, del sole e del divertimento, ed essendo così, le temperature rispetteranno questo andazzo. ...

Giro d’Italia 2019 - possibile pioggia a Bologna : cronometro d’apertura sotto l’acqua? Le Previsioni Meteo : acquazzone in vista : Oggi incomincia il Giro d’Italia 2019, la Corsa Rosa si apre con una cronometro individuale a Bologna: 8 km con arrivo in cima al San Luca, ultimi 2 km in costante ascesa con diversi tratti in doppia cifra di pendenza. Si teme per le condizioni meteo che dovrebbero peggiorare nella seconda parte del pomeriggio, proprio per questo motivo quasi tutti i big hanno deciso di prendere il via nelle prime fasi di corsa: Tom Dumoulin incomincerà la ...

Meteo - le Previsioni fino al 21 Maggio : lungo periodo freddo e piovoso - poi arriva il caldo ma continuerà il maltempo : Meteo – L’Italia continuerà ad essere colpita da forte maltempo per gran parte del mese di Maggio, almeno per i prossimi dieci giorni: dapprima con una forte anomalia termica negativa, un freddo intenso, quasi invernale, che inizierà domani, Domenica 12 Maggio, per l’ennesima irruzione artica di questa primavera, e persisterà almeno fino al 17 Maggio. Poi dovrebbe arrivare un po’ di scirocco con l’Anticiclone ...

Previsioni Meteo del weekend : crollo delle temperature nel Centro Nord : I venti caldi e il clima mite della stagione primaverile sembrano proprio non voler arrivare e le calde temperature che caratterizzano questa stagione sono per adesso solo un lontano ricordo. Infatti nonostante la giornata di ieri, venerdì 10 maggio, aveva fatto sperare nell'arrivo del bel tempo, le Previsioni metereologiche di questo weekend non portano buone notizie. Nella giornata di venerdì 10 maggio, le temperature si sono avvicinate a ...

Meteo - le Previsioni di sabato 11 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Nel weekend è in arrivo un nuovo ciclone freddo proveniente dal Nord Europa. sabato sono attesi temporali anche forti al Nord in estensione domenica al Centro-Sud. Stato di attenzione in Veneto. Tempo ...

Previsioni Meteo Lombardia : da domani rapido peggioramento : “Oggi flusso da ovest in quota con tempo prevalentemente soleggiato; da domani rapido peggioramento per la progressiva discesa di un nucleo perturbato da nord che porta sabato precipitazioni e temporali diffusi, e rinforzo del vento a tutte le quote fino a domenica“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. “Dalla sera di domenica e nei giorni successivi correnti da nord sulla Lombardia, con una circolazione depressionaria ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : la prossima settimana si apre con freddo e maltempo - miglioramento dal 20 Maggio in poi : Dopo il 2° aprile più caldo di sempre nel mondo, il mese di Maggio ha portato condizioni tipicamente invernali su un’ampia fascia dell’Europa a causa di una potente irruzione artica nel weekend del 4-5 Maggio. Ma anche il secondo fine settimana del mese, quello dell’11-12 Maggio, ha in serbo qualcosa di simile, con un’altra irruzione artica che raggiungerà anche l’Italia e i Balcani e continuerà anche all’inizio della prossima settimana, ...

Giro d’Italia 2019 : le Previsioni meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...

Previsioni Meteo Toscana : Bollettino Meteo Toscana per 10 Maggio 2019 Meteo Toscana elaborazione grafica a cura di Rete Meteo Amatori In Toscana, avremo tempo generalmente più stabile grazie ad un lieve aumento della pressione. La giornata risulterà tuttavia parzialmente nuvolosa con maggiori aperture nel corso del pomeriggio/sera. Possibili deboli fenomeni tra alto pisano e fiorentino tra notte e primo mattino. I Venti risulteranno occidentali fin ...

Meteo - le Previsioni di venerdì 10 maggio - : L'assenza di un solido anticiclone costringe l'Italia ad essere mirino di continue perturbazioni. Anche nei prossimi giorni dovremo fare i conti con l'instabilità, temperature in calo e nuove piogge ...