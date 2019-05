Maltempo nel Bresciano | due morti

Maltempo Roma : chiuso per allagamento un tunnel del sottopasso in via Appia Nuova : chiuso per allagamento il tunnel del sottopasso di via Appia Nuova in direzione via di Ciampino. Lo comunica il sito Luceverde Roma. L'articolo Maltempo Roma: chiuso per allagamento un tunnel del sottopasso in via Appia Nuova sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - domenica di forte Maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Ultim'ora : violento Maltempo in Lombardia - due morti nel bresciano : Il fronte instabile che sta attraversando il Nord Italia ha ormai raggiunto il Nord-Est, con temporali diffusi associati a grandinate e forti colpi di vento. In serata fenomeni particolarmente...

Maltempo al Nord : 2 morti nel Bresciano : La Lombardia è stata investita da una nuova ondata di Maltempo, mentre lo scalo varesino ha bloccato i voli per un'ora. Le autorità hanno emesso un'allerta arancione. Previsti un forte calo delle temperature e raffiche di vento fino a 70 chilometri orari. Allerta per il Seveso e per il Lambro

Maltempo - 2 morti nel Bresciano | : Allarme “arancione” dalla Protezione Civile, sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso. Allerta per il vento in Liguria

Maltempo - due morti nel Bresciano : travolti da alberi : Il Maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il Maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in serata. Le...

Maltempo - vento devasta vigneti nel Nord della Sardegna : danni per milioni di euro : La Cia Nord Sardegna stima danni per milioni di euro nelle aziende vitivinicole del Sassarese, tutte colpite nei giorni scorsi da forti venti di maestrale. Le raffiche si sono abbattute, in particolare, sui vigneti delle campagne fra Alghero, Olmedo, Ittiri, Uri, Usini e Sassari. Grandi quantita’ di sale marino trasportate dal vento, inoltre, si sono depositate sulle piante e hanno causato la necrosi totale o parziale dei germogli. La ...

Maltempo insiste sulla Penisola - nel week end ancora freddo e Neve : Roma - L'impulso freddo di sabato e il vortice in formazione domenica, favoriranno un nuovo deciso calo delle temperature in questo maggio decisamente travagliato dal punto di vista meterologico. Di fatto tornerà così a nevicare fino alle quote medie non solo sulle Alpi ma ancora una volta anche in Appennino, sebbene non alle quote dello scorso weekend che erano davvero basse per il periodo. SABATO - Con l'arrivo di rovesci e ...

Puglia : si guasta nel week end - forte Maltempo Domenica con piogge e temporali : Una nuova perturbazione, l'ennesima di questo Maggio bizzarro, raggiungerà l'Italia nel corso del week end. Una nuova saccatura di origine nord-atlantica provocherà la formazione di un ben...

Il Maltempo non dà tregua : nel week end arriva un altro vortice freddo : Sabato la perturbazione interesserà sopratutto il nord, domenica si sposterà nel meridione. Le previsioni

Meteo - effimero aumento termico di 3 giorni ma Maggio proseguirà all’insegna di freddo e Maltempo : nuova irruzione Artica nel weekend [MAPPE] : Meteo – Sull’Italia in queste ore è in atto un’effimero aumento termico: le temperature hanno già superato i +20°C anche in quelle località che stamattina erano piombate all’alba sotto i +5°C su gran parte del Centro e del Sud, in una giornata dalla grande escursione termica giornaliera. Nel pomeriggio e soprattutto nei prossimi giorni (Giovedì, Venerdì e Sabato) farà decisamente più caldo con picchi di +30°C al Sud, come ...

Maltempo : ritrovata l’auto del giovane disperso nel Mincio : Ancora nessuna traccia dell’operaio agricolo di 23 anni, Raul Cristian Lacatusu, di nazionalità romena e residente a Valeggio sul Mincio (Verona), scomparso domenica mattina nelle acque del canale diversivo Mincio a Pozzolo, dopo che l’auto su cui si trovava con quattro connazionali vi era finita dentro accidentalmente. Vigili del fuoco e carabinieri hanno scandagliato fondali e rive individuando e recuperando solo l’auto. ...

Meteo Maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e Maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Maltempo : oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore nel modenese : Sono state oltre 200 le richieste di soccorso a cui hanno risposto i vigili del fuoco lungo l’Appennino modenese nelle ultime 48 ore a causa del Maltempo. Si è trattato, scrivono i vigili del fuoco su Twitter, per la maggior parte di interventi per il taglio di piante rese pesanti dalla neve. L'articolo Maltempo: oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore nel modenese sembra essere il primo su Meteo Web.