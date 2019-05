Verona | 22enne napoletano muore in un incidente | schianto fatale contro guard rail

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Un terribilestradale in provincia diha causato la morte di un giovane. Si tratta di Giovanni Ronda, ventiduenne originario di Napoli che ha perso la vita a Salionze, frazione di Valeggio Sul Mincio. Il ragazzo si è schiantato con la sua vetturaun, e in seguito all'impatto l'automobile è stata letteralmente tranciata dal dispositivo, non lasciando scampo al ragazzo. Stando a quanto riportato da "Brescia Today", il dramma si è consumato nella mattinata del 9 maggio lungo la strada regionale 249 che collega Valeggio sul Mincio a Peschiera del Garda. Il giovane sarebbe morto sul colpo, infatti sarebbero stati vani i tentativi dei medici del pronto soccorso - intervenuti prontamente sul posto - di rianimarlo....

