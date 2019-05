Panchina Lazio | è De Zerbi il nome in pole in caso di addio di Inzaghi

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019)– Stagione altalenante in casa, in particolar modo il club biancoceleste ha perso punti anche a sorpresa nelle ultime partite, nel dettaglio clamoroso il ko contro il Chievo. La squadra di Simoneha praticamente fallito la qualificazione in Champions League e l’obiettivo massimo a questo punto è raggiungere l’Europa League. Ma il presidente Lotito pensa anche alla prossima stagione e non è da escludere un possibile ribaltone in, da questo punto di vista sarà fondamentale la vittoria della Coppa Italia per proseguire il rapporto con Simone. Indi ribaltone ilcaldo è quello di De, tecnico del Sassuolo che ha disputato una stagione positiva con i neroverdi. Si tratta di un allenatore che cura molto la tattica, le squadre di Degiocano sempre un ottimo calcio. Può rappresentare l’uomo giusto ...

