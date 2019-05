Meghan Markle, chi potrebbero essere i padrini e le madrine del piccolo Archie

Tra i nomi in lista come possibili futuri padrini e madrine c’è anche qualche celebrities: la star del tennis Serena Williams, di cui Meghan è amica e tifosa fin dal 2010, quando si incontrarono al party del Super Bowl, o George Clooney e Amal Alamuddin, da sempre vicini alla coppia reale. Harry e Meghan sono rimasti estasiati davanti alla meraviglia della nascita e hanno voluto mostrare il piccolo al mondo, in trepidante attesa, nel loro stile: con tanta emozione e spontaneità, qualche battuta e in modo

“imperfettamente perfetto”, proprio come loro. Una cosa è certa, il protocollo regale vieta al Principe William di essere il padrino del nuovo arrivato, così come Harry non ha potuto esserlo dei piccoli George, Charlotte e Louis. Le scommesse sono aperte, noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i testimoni di questo splendido atto d’amore.

(Di sabato 11 maggio 2019) Chi saranno ie ledel primo figlio di Harry e? Il 6 maggio finalmente è natoHarrison Mountbatten-Windsor, che farà il suo debutto ufficiale nella Royal Family al battesimo.Dopo tutte le scommesse fatte sulla data di nascita e sul nome del, oggi il pubblico e i bookmakers si divertono nuovamente con il toto-madrina e il toto-padrino, cercando di indovinare chi saranno le persone che avranno l'incarico e l'onore di ricoprire questo ruolo perTra i nomi più papabili c'è Jessica Mulroney, da anni migliore amica e confidente di. Jessica è l'erede della dinastia canadese delle scarpe Brown, ma anche una stylist e wedding planner. Le due si sono conosciute nel 2011, sul set della serie Suits, e da allora non si sono più divise.Un'altra possibile madrina è Misha Nonoo – nata in Bahrain, da papà iracheno e mamma inglese – è oggi una stylist affermata, che ha vestito nomi del calibro di Emma Watson, Blake Lively, Cate Blanchett, oltre alla splendida. Le due si sono conosciute a Miami e hanno molte cose in comune: dalla passione per lo yoga e la meditazione, alla moda. Si dice che sia stata proprio Misha a fare da Cupido tra i due, durante uno dei loro viaggi in giro per il mondo, infatti il suo attuale marito è uno degli storici migliori amici di Harry.