In Judy | una perfetta Renée Zellweger nei panni della Garland

(Di sabato 11 maggio 2019) E' stato presentato il trailer ufficiale di "", il film sudi cui è protagonistae le cui immagini dal set avevano già messo in evidenza una incredibile somiglianza con la celebre artista statunitense, due volte candidata all'Oscar per le sue interpretazioni in "È nata una stella" di George Cukor e "Vincitori e vinti" di Stanley Kramer.Il film, diretto da Rupert Goold, racconta i suoi ultimi concerti, tra problemi di salute e finanziari, ed è ambientato nel 1968, l'anno prima dell'overdose accidentale che ne causò la morte. Lafu trovata senza vita dal marito nella propria abitazione di Londra il 22 giugno del 1969. Aveva 47 anni. In uscita in autunno, "" porterà sul grande schermo le canzoni più famose di, tra cui" Over The Rainbow". Nel cast ci sono Finn Wittrock nel ruolo del quinto marito, Mickey Deans; Rufus Sewell nel ruolo ...

