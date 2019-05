Cadavere ritrovato in A1 | morta guardia giurata Gli inquirenti Forse una

Cadavere ritrovato in mare a Voltri. Un pescatore : «Pensavo fosse un sub - poi ho capito» : In corso le indagini sulla morte dell’uomo, a cui ancora non è stata data un’identità. Un pescatore è stato il primo a dare l’allarme

Cadavere ritrovato in mare a Voltri «Pensavo fosse un sub - poi ho capito» : In corso le indagini sulla morte dell’uomo, a cui ancora non è stata data un’identità. Un pescatore è stato il primo a dare l’allarme

Pisa - ritrovato il Cadavere della donna dispersa : la sua auto era stata travolta dal torrente in piena : E’ stato ritrovato senza vita il corpo della donna milanese scomparsa il 23 aprile a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dove era in vacanza. La vittima si trovava con il marito all’interno dell’auto travolta dal torrente in piena durante un temporale. L’uomo era stato sbalzato fuori al momento dell’impatto del mezzo con la massa d’acqua ed era riuscito a mettersi in salvo. Successivamente la vettura era stata ...

Donna scomparsa - ritrovato Cadavere : ANSA, - VERONA, 19 APR - E' stato trovato Legnago, Verona, il corpo di Natasha Chokobok, la Donna ucraina 29enne scomparsa lo scorso 9 aprile dalla sua abitazione a Porto di Legnago. Il cadavere della ...