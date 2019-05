Toscana Aeroporti | traffico passeggeri record nel primo trimestre

Toscana Aeroporti - nel 2018 record di traffico passeggeri : E' stato approvato in data odierna, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti , il bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 ed è stata inoltre deliberata la distribuzione del ...

Toscana Aeroporti : dividendi per azionisti e nuove nomine nel Consiglio : ..., i, per conservarle quale corrispettivo di eventuali acquisizioni di partecipazioni che la Società effettui, direttamente o indirettamente, in coerenza con la propria politica di investimenti;, ii, ...

Toscana Aeroporti : bene firma Mit su Masterplan scalo Firenze : Roma, 16 apr., askanews, - Toscana Aeroporti apprende con soddisfazione la notizia della firma del decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che sancisce la conclusione ...

Fondo Qatar interessato anche alla Fiorentina? La precisazione del Presidente di Toscana Aeroporti : Non solo presunti contatti con la Roma, ma anche con la Fiorentina. anche la società viola nel mirino di un Fondo di investimento del Qatar, ma pure in questo caso arrivano le smentite. E’ Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, a precisare di non essere il mediatore di un ipotetico contatto tra le parti. Queste le sue parole: “Le ricostruzioni apparse sono prive di ogni fondamento. Il sottoscritto mai ha presento al ...

Toscana Aeroporti - utili 2018 in forte aumento con boom traffico : Toscana Aeroporti chiude il 2018 con un utile netto in fortissima crescita a 14,6 milioni di euro, +38,3%,. Proposto un dividendo di 0,70 euro per azione, +31,8% rispetto a 0,531 euro del 2017, con un ...

Toscana Aeroporti : nel 2018 ricavi a +9 - 2% - utile netto +38 - 3% : Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Toscana Aeroporti ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 131,9 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto ai 120,8 mln dello stesso periodo dell'anno precedente. L'ebitda è pari a 35,8 mln di euro, in crescita del 18,8% rispetto ai 30,2 mln del 2017 mentre l'utile netto