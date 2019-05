Nuovo sottopasso | avanti tutta | il Comune di Sondrio sistema la viabilità

laprovinciadisondrio

(Di venerdì 10 maggio 2019) I percorsi alternativi ormai erano entrati nelle abitudini dei sondriesi, ma non ci è voluto molto per tornare 'all'antico'. In sicurezza e senza più attese, stavolta: già dalla mattinata di sabato, ...

VoceCamuna : #Sonico, conclusi i lavori sul nuovo sottopasso ferroviario - PieroDePalma4 : @riccardino85 @Retake_Roma @rep_roma @corriereroma @tempoweb @ilmessaggeroit @romatoday @SaiCheARoma… - lametino : Piogge e temporali in Calabria, sottopasso di nuovo allagato a Nocera Terinese - -