L' Inter sogna Rakitic | ' Accordo vicino col Barcellona'

Tennis - Matteo Berrettini sogna in grande : “voglio Wimbledon e gli Internazionali” : Matteo Berrettini si sta affacciando da poco nella top 50 del ranking mondiale, ma già pensa a ciò che potrà vincere in carriera “Spero di essere la mina vagante, ho sicuramente una spinta in più rispetto agli altri. Sono di Roma e sono l’unico romano presente. Vincere al Foro Italico sarebbe il sogno più grande insieme al trionfo di Wimbledon: sono i due trofei ai quali ambisco di più“. Lo dice Matteo Berrettini a pochi ...

Inter - Ranocchia : “adesso bisogna chiudere il discorso Champions” : ”Sappiamo che le prossime partite contano tanto per tutti. Dobbiamo puntare a vincerle tutte, ogni partita che passa hai sempre meno opportunita’ per chiudere il discorso Champions’‘. Sono le dichiarazioni del difensore dell’Inter Andrea Ranocchia, Intervistato da Sky Sport. ”L’Inter deve tornare a lottare per dei titoli e stiamo lavorando per far si’ che questo accada. L’anno scorso ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i favoriti. Nadal è l’uomo da battere. Djokovic e Thiem primi rivali e Fognini sogna al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia 2019 sono ormai alle porte. Il torneo maschile comincerà ufficialmente sabato con le qualificazioni, ma già da domenica ci saranno alcuni match del tabellone principale. Al Foro Italico saranno presenti con ogni probabilità tutti i migliori del mondo, ad eccezione del solo Roger Federer, che dopo Madrid giocherà nuovamente al Roland Garros. Solo una prematura sconfitta nel torneo spagnolo potrebbe spingere lo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Italia - mai come questa volta si può sognare. Fognini-Cecchinato-Berrettini : un tris d’assi per esaltare il Foro Italico : Da molto tempo non c’era così tanta attesa per i tennisti Italiani in vista degli Internazionali d’Italia maschili. E questo per i grandi risultati che stanno ottenendo i nostri giocatori: Fabio Fognini ha vinto a Montecarlo il suo primo Masters 1000, Matteo Berrettini nelle ultime due settimane ha vinto a Budapest ed è arrivato in finale a Monaco salendo fino al numero 31 del ranking mondiale, Marco Cecchinato non ha ancora ottenuto un exploit ...

Libia - Misurata è l’ago della bilancia che sogna indipendenza. ‘Attori Internazionali devono dialogare o non si avrà la pace’ : “L’Italia si è mossa su una linea, quella di continuare a parlare con tutti“, ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante la conferenza stampa congiunta con l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé. Ma è proprio questa la principale difficoltà per Roma: riunire intorno a un tavolo fazioni e attori internazionali che non hanno obiettivi comuni, tenendo conto dei difficili equilibri ...

Boxe - Fabio Turchi sfida Sami Enbom per l’Internazionale WBC : una vittoria per sognare il Mondiale : Fabio Turchi è pronto per affrontare Sami Enbom nel match che metterà in palio il titolo internazionale WBC dei massimi leggeri, l’appuntamento è per venerdì 26 aprile alla Tuscany Hall Firenze cioè proprio in casa del pugile italiano che è atteso al primo crocevia della propria carriera. Il ribattezzato Stone Crusher, con un record di 16 vittorie in altrettanti incontri disputati (12 per ko), se la dovrà vedere con il navigato avversario ...

Le prossime tappe di Fabio Fognini : ora Barcellona - poi si sogna verso gli Internazionali di Roma e il Roland Garros : Fabio Fognini si sta godendo il memorabile trionfo al Masters 1000 di Montecarlo, il ligure ha scritto una pagina memorabile del tennis italiano e si è definitivamente consacrato nel Principato: primo azzurro capace di imporsi in un “1000” (i tornei più prestigiosi del circuito dopo gli Slam, categoria nata nel 1990), l’uomo capace di fare suonare l’Inno di Mameli in Riviera dopo addirittura 51 anni dal sigillo di Nicola ...

Inter - ecco chi è Danilo : il terzino che sognava di fare il cantante : Chi conosce bene Danilo, lo definisce un terzino inesauribile con il ritmo nel sangue. E non certo perché è brasiliano, il luogo comune in questo caso centra poco. A definire Danilo Luiz da Silva, ...

Intervista – Nina Zilli : «In questo mondo “social” bisogna ritornare a guardarsi negli occhi» : Nina Zilli è una delle interpreti più raffinate ed eclettiche della musica italiana ma anche un’ “amazzone metropolitana” che vestendosi di colori e note ama esprimere attraverso la sua “modern art” tutte le nuances del mondo contemporaneo, spaziando dall’attività discografica, che le ha fatto collezionare una serie di successi dall’Eurovision Song Contest al Festival di Sanremo, fino a quella televisiva ...

Inter - Nicolò Barella Interessa all'Arsenal ma il cagliaritano sogna l'Inter : Nicolò Barella è un giovane talento cagliaritano che ha già assaporato la maglia della Nazionale italiana grazie alle convocazioni di "nuova generazione" fatte da Roberto Mancini. Con la maglia azzurra, il centrocampista ha segnato anche una rete contro la Finlandia durante la fase di qualificazione ad Euro 2020. Il gioiello sardo è senz'altro l'arma in più del Cagliari almeno da due stagioni a questa parte, dimostrandosi instancabile motore di ...

I ragazzi della 'Mariano Carone Calcio' nel quartier generale dell'Inter sognando Madrid : La vincitrice del torneo volerà a Madrid per rappresentare l'Italia e giocarsela a viso aperto contro le 20 migliori di tutto il mondo. Un in bocca al lupo grandissimo a questi giovanissimi ...

Lazio - Correa : 'Battiamo l'Inter per sognare'. Leiva recupera - out Radu : Joaquin Correa vuole la Champions League . Il trequartista argentino della Lazio ha dichiarato a Sky Sport in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro l'Inter: 'E' una partita troppo importante, se facciamo un buon risultato possiamo essere lì e provare a sognare. Abbiamo perso punti ...

Gianluca Mech e i segreti della Tisanoreica : "Non basta dimagrire - bisogna anche depurarsi" | L'InterVISTA : Una dieta nata dodici anna fa, quando in Italia si parlava solo di quella Mediterranea. Tante le star "adepte". La più...