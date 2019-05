La Gazzetta ipotizza l’Inter con Conte in panchina | 3-5-2 con Lukaku e Lautaro in attacco

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ancora non è arrivata l'ufficialità, ma il terzo posto in Serie A (che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League) sembra molto vicino per. Proprio per questo la dirigenza, rappresentata in ambito operativo dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, è pronta a costruire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Indipendentemente dalla permanenza di Spalletti o dall'eventuale arrivo di Antonio, la dirigenza sarebbe pronta ad investire su due giocatori che si adatterebbero nel gioco con entrambi gli allenatori. Parliamo nello specifico di Danilo, terzino destro del Manchester City e di Edin Dzeko, punta della Roma in scadenza di contratto nel 2020 e che dovrebbe lasciare la società di Pallotta in estate. Il brasiliano sarebbe ideale sia come terzino nel 4-2-3-1 di Spalletti e come esterno ...

ManuFilippone95 : RT @gialinaccio: Due annotazioni. Leonardo non è in discussione. La Gazzetta sulla scorta del prestito di Elliott a Lille ipotizza una assu… - gialinaccio : Due annotazioni. Leonardo non è in discussione. La Gazzetta sulla scorta del prestito di Elliott a Lille ipotizza u… -