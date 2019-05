Huawei Nova 5 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore e un ampio display con notch

Da maggio sui Huawei P30 un’altra innovazione : la modalità Dual Video : Un altro aggiornamento è stato da poco avviato in Cina per i Huawei P30 e P30 Pro, che introduce una delle funzionalità per la fotocamera di cui si era a lungo discusso in sede di presentazione lo scorso 26 marzo. Si tratta della modalità 'Dual Video' per il comparto posteriore, che permette al sensore principale ed al teleobiettivo di registrare filmati in contemporanea, prestando visione in presa diretta di quello che viene elaborato dai due ...

Huawei : Guidare innovazione per mondo sempre più connesso : Roma, 16 apr., askanews, - Huawei ospita in questi giorni il suo sedicesimo Global Analyst Summit a Shenzhen. Il tema del summit di quest'anno è 'Costruire un mondo intelligente completamente connesso'...

Esplode la batteria di un Huawei Nova 3 ma c’è un motivo - l’importante monito dell’azienda : Un esemplare di Huawei Nova 3 è letteralmente esploso in Cina e ha causato non pochi danni al suo proprietario, ossia un'evidente bruciatura su una coscia. Il racconto del rovinoso incidente risale a due giorni fa ed è stato riortato sul sopcial network Weibo dal figlio della vittima, noto proprio sulla piattaforma come @ ? ? ? . Ma le cause di quanto avvenuto non sembrerebbero essere imputabili proprio al noto brand,semmai al comportamento ...

Nuove immagini e dettagli su Huawei P30 Lite - il fratello gemello di Huawei Nova 4e : Scopriamo Nuove immagini di Huawei P30 Lite, insieme ad alcune conferme sulla scheda tecnica. Si tratta inequivocabilmente del gemello di Huawei Nova 4e. L'articolo Nuove immagini e dettagli su Huawei P30 Lite, il fratello gemello di Huawei Nova 4e proviene da TuttoAndroid.

Non serve aspettare per il Huawei P30 Lite : lanciato il gemello Nova 4e : In Cina oggi 14 marzo è stata la volta di Huawei Nova 4e, da quel che sappiamo l'alter ego del nostro Huawei P30 Lite. Ieri vi avevamo anticipato quelle che sarebbero potute essere le sue specifiche tecniche, che adesso siamo in grado di confermarvi, oltre che ad integrarli con la parte mancante. Il device monta uno schermo da 6.15 pollici FullHD+ (2312 x 1080 pixel) con form-factor di 19,5:9, il processore Kirin 710, 4/6GB di RAM, 128GB di ...

Huawei Nova 4e è ufficiale in Cina : tripla fotocamera - Kirin 710 e un design che sa di P30 Lite : Huawei Nova 4e è un nuovo smartphone di fascia media oggi ufficiale. Fra le sue caratteristiche salienti un display da 6,15 pollici FullHD+, il Kirin 710, una tripla fotocamera posteriore e 128 GB di memoria interne, caratteristiche che ricordano molto l'imminente Huawei P30 Lite. L'articolo Huawei Nova 4e è ufficiale in Cina: tripla fotocamera, Kirin 710 e un design che sa di P30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Cala la maschera il Huawei P30 Lite : il gemello Nova 4e quasi ufficiale : Cala la maschera il Huawei P30 Lite, o per meglio dire il Nova 4e, fratello gemello della versione economica del prossimo top di gamma, che adotta in Cina un nome commerciale diverso, non cambiando la sostanza dei fatti. Il dispositivo, come vi avevamo raccontato in questo articolo, dovrebbe essere presentato domani 14 marzo per il mercato locale. Grazie alla soffiata di un e-commerce del luogo, possiamo già conoscerne le principali specifiche ...