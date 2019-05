Final Fantasy 7 Remake a confronto con l' originale in un breve video

Final Fantasy VII Remake tra le scuse di Yoshinori Kitase e nuove splendide immagini : Oltre a MediEvil il grande nome dello State of Play di ieri sera è sicuramente quello di Final Fantasy VII Remake, un progetto che mancava dalle scene da ormai diverso tempo ma che inevitabilmente è molto atteso da tantissimi fan che non vedono l'ora di scoprire una data di uscita ufficiale che purtroppo continua a latitare. L'annuncio arriverà forse durante l'E3 2019?Attraverso una breve dichiarazione pubblicata sul PlayStation Blog, il ...

State of Play : disponibile un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake - nuove informazioni previste per giugno : Dopo aver mostrato il trailer del Remake di Medievil, Sony ha gettato un'altra bomba che in molti stavano aspettando, ovvero Final Fantasy 7 Remake. Nel dettaglio, stiamo parlando di un breve trailer che mostra alcune sequenze inedite. Se pensate sia poco non disperate, in quanto è stato annunciato che a giungno ci saranno nuove informazioni in merito a questo attesissimo titolo. Di seguito potete trovare il trailer, buona visione.Final Fantasy ...

Final Fantasy 12 The Zodiac Age sbarca su Nintendo Switch e Xbox One : Final Fantasy 12 The Zodiac Age è un irresistibile invito per tornare ad Ivalice, viaggio possibile oggi stesso. Il titolo è infatti uscito per Nintendo Switch e Xbox One, e Square Enix invita i giocatori a rivivere un capolavoro del passato con nuove opzioni di gioco e una nuova grafica rimasterizzata.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Square Enix: Leggi altro...

Final Fantasy 15 : le concept art dei DLC cancellati svelano un nuovo finale : Final Fantasy XV era destinato ad avere una seconda stagione di episodi DLC, ma furono tutti cancellati (salvo per l'episodio Ardyn, che era già in sviluppo) quando il director del gioco lasciò Square Enix. I restanti episodi storia cancellati si sarebbero concentrati su Aranea, Lunafreya e Noctis.La storia dei DLC tagliati è stata presentata in un romanzo intitolato Final Fantasy XV - The Dawn of the Future, che è ora disponibile in Giappone. ...

Final Fantasy VII Nintendo Switch - recensione : Scrivere di Final Fantasy VII, a distanza di 22 dalla sua uscita è davvero un'emozione per me. Un'emozione che risveglia favolosi ricordi di quand'ero ancora un adolescente e fui letteralmente rapito dalla magia della settima incarnazione della "Fantasia Finale", che tuttavia era il primo capitolo della saga ad essere pubblicato in Europa. Un gioco fantastico, immenso e rivoluzionario, che per me ha rappresentato la prima esperienza con gli RPG, ...

Final Fantasy X-X2 HD Remaster - recensione : Final Fantasy X e X-2 arrivano su Switch e di fatto diventano i "nuovi" capitoli portatili della serie Square Enix, per la prima volta disponibili su una piattaforma che non sia il PC o un hardware PlayStation. Se a questo punto la compagnia decidesse di farli uscire anche su iOS, Android e Dolce Forno Harbert (questa la capiremo in due) potrebbe puntare al Guinness dei Primati. Scherzi a parte, anche se abbiamo dovuto aspettare la bellezza di ...

Grazie alla Moguri Mod - la veste grafica di Final Fantasy 9 migliora sensibilmente : Pur non essendo considerato dai fan il capitolo migliore della serie, possiamo affermare Final Fantasy 9 (come tutti i capitoli classici della celebre saga JRPG) ha avuto un ruolo molto importante nell'infanzia dei videogiocatori più anziani. Se stavate cercando una scusa per rigiocarlo (o anche recuperarlo se siete più giovani), la Moguri Mod è proprio quello che fa per voi.Ecco la descrizione di questa mod, riportata sul sito ufficiale:"La ...

Final Fantasy 7 Remake sarà svelato all'E3 2019? : Dopo aver trascorso così tanti anni in sviluppo, Final Fantasy VII Remake potrebbe essere protagonista all'E3 2019, riporta Gamepur.Mentre Square Enix deve ancora rivelare i piani per l'evento e la sua presenza all'E3 2019, alcuni indizi suggeriscono che una rivelazione potrebbe esserci proprio a Los Angeles.Il publisher e sviluppatore ha annunciato che il concerto Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion sarà ospitato al Dolby Theatre di Los ...

Final Fantasy X e X-2 HD Remaster sbarca su Nintendo Switch e Xbox One : Square Enix ha annunciato l'arrivo di Final Fantasy X e X-2 nella loro versione rivista e rimasterizzata in alta definizione per Nintendo Switch e Xbox One.Come possiamo vedere infatti, l'HD Remaster di Final Fantasy X e X-2 è disponibile per la ibrida Nintendo e la console Microsoft, Xbox One X inclusa. Riportiamo di seguito il trailer di quest'edizione e il comunicato ufficiale Square Enix per ogni dettaglio:Leggi altro...