Aurélien | il figlio di Carla Bruni “Sono sovranista usciamo dall’Ue” 

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si può essere molto giovani, sovranisti e profondamente euroscettici. Anche quando da parte di mamma si discende da una dinastia dell’alta borghesia industriale torinese, con chiari predisposizioni artistiche (e un fondo di progressismo) e da parte di padre la famiglia è intellettual-parigina, rive gauche e della gauche politica. ...

Lettera43 : Si chiama Aurélien Enthowen, non ha ancora 18 anni e appoggia il partito in lotta per l'uscita della Francia dalla… - fisco24_info : Figlio Carla Bruni schierato con Frexit: Aurélien: 'Mamma se ne infischia'. Cravatta Upr a Sarkozy. -