U&D over | Pamela e Stefano si sono lasciati | potrebbe essere colpa di Roberta

U&D Trono Over : Rocco lascia il programma in lacrime : A sorpresa, Rocco Fredella lascia inaspettatamente il Trono Over di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto dalla presentatrice romana Maria De Filippi. Il cavaliere era arrivato in trasmissione per avviare una conoscenza con Gemma Galgani, però tra i due la frequentazione è finita in malo modo e Rocco ha deciso di non intraprendere più nessun'altra conoscenza con nessuna delle altre dame del programma. ...

U&D - spoiler puntata odierna : Roberta lascia il trono over dopo il rifiuto di Armando : Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. dopo l’abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che ...

U&D - spoiler Over : Fredella abbandona il programma seguito da Michele e Roberta : Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata al trono Over avvenuta il 1 maggio vi sono stati clamorosi colpi di scena, come ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In studio vi è stato un duro sfogo di Rocco Fredella il quale, stanco delle continue accuse di Gemma sul fatto di essere in trasmissione solo per la visibilità, ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Da quanto si ...

Anticipazioni U&D - trono over : clip audio inchioderebbe Simona e Stefano : Lo scorso primo maggio è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. La puntata, infatti, si è incentrata principalmente sull'uscita di scena di tre volti molto noti della trasmissione, Rocco Fredella, Michele Loprieno e Roberta Di Padua. Inoltre è stato dedicato ampio spazio alla nuova frequentazione di Gemma Galgani e si è messo un bel punto ...

U&D - Trono Over : Tina prende in giro Gemma mostrando delle foto : Mercoledì primo maggio è andato in onda il terzo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. In questa puntata la protagonista è Gemma Galgani: la donna ha litigato con Rocco e i due si sono scambiati pesanti accuse. Per la dama Over si è presentato un nuovo corteggiatore. Immancabile lo scontro con la bella Cipollari, antagonista della Galgani. Gemma Galgani litiga con Rocco Gemma Galgani è un personaggio di spicco del noto programma Uomini ...

U&D - puntata over del 30 aprile : caos in studio e insulti di Stefano a Tina : Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni circolate in rete, vedremo che in studio scoppierà il caos dopo una segnalazione di Gianni Sperti sul cavaliere Stefano. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato avvistato fuori dal programma di Maria De Filippi con un'altra donna in atteggiamenti equivoci. Dopo aver negato il fatto, il cavaliere insulterà Tina Cipollari e tra ...

U&D - indiscrezione di una ex dama : un uomo del trono over potrebbe essere gay : Il trono over di Uomini e Donne è molto seguito ed amato dal pubblico italiano. Il programma di Maria De Filippi ha formato diverse coppie nel corso degli anni, alcune della quali si sono sposate ed hanno addirittura avuto dei figli. Ci sono però altri protagonisti che sono stati cacciati perchè fingevano di stare nel programma per trovare l'amore, ma in realtà il loro intento era solo quello di avere della visibilità. Negli ultimi giorni ...

U&D Trono Over : i due corteggiatori di Simona arrivano quasi alle mani : Durante la registrazione di mercoledì 24 aprile del Trono Over di Uomini e Donne si sarebbe sfiorata la rissa tra due cavalieri, Michele e Armando. Stando a quanto anticipato da "Il Vicolo delle News", i due avrebbero discusso per Simona, la donna che entrambi stanno corteggiando e frequentando. La discussione sarebbe iniziata per alcuni messaggi inviati alla dama, e da quel momento sarebbero volate parole grosse, con i due uomini che sarebbero ...

U&D - spoiler Over : Sperti fa una segnalazione su Stefano - il cavaliere insulta laCipollari : Rissa sfiorata nel corso dell’ultima registrazione del trono Over di Uomini e donne, dove il cavaliere Stefano ha discusso pesantemente con Tina Cipollari, non prima di averla insultata. Il tutto come riportato dal sito ‘Il vicolo delle news’ che ci svela come la violenta lite sia partita da un pesante insulto del cavaliere ai danni dell’opinionista, avvenuto dopo una segnalazione di Gianni sul cavaliere e secondo la quale l’uomo si starebbe ...

U&D trono over - Simona attacca Barbara per la foto sensuale postata su Instagram : Venerdì 26 aprile, su Canale 5 è andato in onda un acceso confronto tra due protagoniste assolute di Uomini e Donne: Barbara De Santi e Simona Pastore. Dopo essersi contese Stefano per qualche settimana, le due dame del trono over si sono attaccate prima con le parole e poi con le mani davanti a tutti: la professoressa, in particolare, ha reagito ad una domanda provocatoria della "collega" strappandole il cartellino sul quale è apposto il suo ...

U&D - Trono Over : Fabrizio Cilli - neo corteggiatore di Gemma - ha già abbandonato il programma : Si vocifera tra i corridoi di Uomini e Donne che il quarantaduenne Fabrizio Cilli, da poco approdato nel parterre maschile del Trono Over del programma, si sia già ritirato dal programma. Sarà vero?Il giovane si era infatti presentato solo qualche settimana fa con l'intenzione di voler corteggiare Gemma Galgani, senza tuttavia riuscire a risultar credibile agli occhi della 'Dama', oltre che a quelli degli opinionisti in studio Gianni ...

U&D - trono over : Gianni contraddice Tina su una foto di Gemma e lei gli dà uno schiaffo : Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha dato luogo al suo solito show. Come di consueto, la prima persona ad entrare in studio è stata Gemma Galgani. La donna ha fatto un po' il punto della situazione anche se è stata ripetutamente interrotta dall'esuberante opinionista. Tina, infatti, ha preso la parola per informare tutti di essere in possesso di una fotografia di Gemma al mare. La Cipollari, allora, si è diretta ...

Spoiler U&D Trono Over - Fabrizio posta una foto con Gemma e la dama si infuria : Secondo le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne pubblicate da Witty TV (sito ufficiale del programma) che andranno in onda la prossima settimana, ci sarà un'accesa discussione tra Fabrizio Cilli, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, e il resto dello studio. Il cavaliere è stato accusato di aver postato delle foto su un gruppo Facebook dedicato a Uomini e Donne che lo ritraggono in compagnia della dama torinese. Un gesto che ha ...

U&D - trono over : Riccardo e Roberta si scontrano nuovamente - pioggia di critiche : Oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14,45, è andato in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al trono over. Dopo aver visto Gemma Galgani terminare il ballo con il giovane cavaliere Fabrizio, al centro dello studio si è seduto ancora una volta Riccardo Guarnieri, il quale ha liquidato una dama e si è confrontato nuovamente con Roberta Di Capua. Molte le critiche ad entrambi sia dal pubblico del programma di ...