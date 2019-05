Presto l' incontro Agnelli-Allegri

Incontro Siri-Conte - il premier : “Non mi lascio tirare la giacca - Presto decisione sul caso” : Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri. Tuttavia non si esporrà a riguardo finchè non verrà presa una decisione sul futuro politico del sottosegretario leghista indagato. Intanto, per questa sera è previsto un vertice a Tunisi in cui si potrebbe arrivare ad una risoluzione del caso che ha diviso profondamente il governo nelle ultime settimane.Continua a leggere

Conte deciderà sulle dimissioni di Siri. Presto l'incontro col sottosegretario : Quando lo farò entra in gioco l'etica pubblica, le ragioni della politica e si possono prendere decisioni anche prima di una sentenza passata in giudicato perché la politica ha una sua logica - ha ...

Conte deciderà sulle dimissioni di Siri. Presto l'incontro : Quando lo farò entra in gioco l'etica pubblica, le ragioni della politica e si possono prendere decisioni anche prima di una sentenza passata in giudicato perché la politica ha una sua logica - ha ...

Barcellona - il presidente Bartomeu annuncia : “Presto l’incontro per il rinnovo di Leo Messi” : Il numero uno del club blaugrana ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Messi per parlare del rinnovo di contratto Il contratto di Lionel Messi con il Barcellona scadrà nel 2021, ma il presidente Bartomeu non vede l’ora di sedersi intorno ad un tavolo per discutere del rinnovo. AFP/LaPresse Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno del club blaugrana, intervenuto ai microfoni di ESPN per confermare come tra ...