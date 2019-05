Papa incontra la comunità rom e sinti | ‘È cittadino di seconda classe chi scarta altri’

Il Papa in Bulgaria incontra rifugiati da Siria e Iraq : Città del Vaticano, 3 mag., askanews, - La mattina del 6 maggio il Papa incontrerà in una ex scuola di Sofia ora adibita a campo profughi un gruppo di una cinquantina di rifugiati, tra bambini e ...

Il Papa in Bulgaria incontra rifugiati da Siria e Iraq : Città del Vaticano, 3 mag., askanews, - La mattina del 6 maggio il Papa incontrerà in una ex scuola di Sofia ora adibita a campo profughi un gruppo di una cinquantina di rifugiati, tra bambini e ...

Ognuno di noi ha una dignità! Papa Francesco incontra il comico gay : Bergoglio incontra a Santa Marta un comico inglese dichiaratamente omosessuale: "La gente che scarta per l'aggettivo, non ha cuore umano. Ognuno di noi è una persona". Queste le parole che Papa Francesco ha pronunciato Stephen Amos, un comico inglese dichiaratamente omosessuale. L'incontro, a cui hanno partecipato anche i collaboratori dell'attore è avvenuto nei giorni scorsi a Casa Santa Marta. Nel corso dell'incontro Amos ha raccontato di non ...

Papa Francesco incontra Greta Thunberg in Piazza San Pietro : ...

Papa Francesco incontra Greta Thunberg : “Grazie per aver difeso il clima”. “Vai avanti così” : Greta Thunberg, la 16enne svedese che ha promosso i Fridays for Future, ha incontrato a Roma il pontefice. “Grazie per aver difeso il clima” gli ha detto la ragazza, che domani sarà in Senato. “Vai avanti col tuo lavoro” è stata la risposta di Papa Francesco. L'articolo Papa Francesco incontra Greta Thunberg: “Grazie per aver difeso il clima”. “Vai avanti così” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fridays for future a Roma - Papa Francesco incontra Greta : "Vai avanti" : La giovane attivista svedese è arrivata nella capitale in treno accompagnata dalla madre. Resterà nella capitale per tre giorni, domani sarà in Senato mentre venerdì parteciperà alla manifestazione in piazza del Popolo

Greta incontra il Papa in piazza San Pietro La stretta di mano : le immagini|Il video : La giovane attivista coi genitori nella Capitale per la manifestazione di venerdì. Mercoledì mattina, primo appuntamento, in Vaticano da Francesco. Scambio di battute e stretta di mano

Greta incontra Papa Francesco in piazza San Pietro |La stretta di mano : immagini : La giovane attivista nella Capitale per la manifestazione di venerdì. Mercoledì mattina, primo appuntamento, in Vaticano da Francesco con i genitori

Greta incontra il Papa : Greta Thunberg , la giovane ambientalista svedese di 16 anni, ha incontrato il Papa in Vaticano . Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro alla presenza di circa dodicimila fedeli, nel ...

Greta Thunberg incontra il Papa. Ora sì che gli attivisti fanno paura : L’incontro tra Greta Thunberg, la 16enne svedese che guida la protesta globale contro i cambiamenti climatici, e papa Francesco, che con l’enciclica Laudato Si’ ha indicato le profonde connessioni tra difesa del clima, pace, accoglienza e giustizia sociale, sembra la chiusura di un cerchio. Da un lato la giovanissima attivista che dice di non avere tempo per Donald Trump, dall’altro il papa che con fatica struggente si inginocchia e bacia le ...

Salvini : 'Sarei onorato di incontrare il Papa ma non l'ho mai chiesto' : 'Approfitto per dire che sarei onorato di incontrare il Santo Padre però non l'ho mai chiesto'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, dopo l'incontro con il prefetto di ...

Papa Francesco - 'ricatto' a Matteo Salvini : perché rifiuta di incontrare il leghista - clamorosa mossa politica : Papa Francesco non vuole ricevere Matteo Salvini. No all'udienza finché insiste nel respingere i profughi. Finché la politica sui migranti resta questa, tanti saluti. Sarebbe questo il messaggio che Bergoglio ha fatto arrivare al vicepremier - si legge su Il Giorno - che da tempo starebbe lavorando

Papa Francesco incontra la sindaca Raggi in Campidoglio : Papa Francesco è arrivato in Campidoglio. Ad attenderlo la prima cittadina di Roma Virginia Raggi con la fascia tricolore....

Roma - attesa per Papa Francesco in Campidoglio. "Felici di incontrarlo" : L'arrivo del Pontefice è previsto per le 10.30. Scattato il piano sicurezza con tre varchi di accesso presidiati dalle forze dell'ordine dal lato di via San Pietro in Carcere, via delle Tre Pile e via ...