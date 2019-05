Kering pagherà 1 | 25 miliardi al fisco dopo indagine di Gdf e procura di Milano

Kering pagherà 1 - 25 miliardi di tasse in Italia : Kering, la multinazionale francese del lusso proprietaria di marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle entrate che comporta il pagamento di 1,25 miliardi di euro complessivi di tasse in Italia. In particolare, spiega il gruppo francese, l'accordo riguarda contestazioni riferite alla sua controllata svizzera Luxury Goods International S.A. (LGI). L'intesa con l'Agenzia delle entrate, ...