Giornata memoria vittime terrorismo | il video del discorso di una studentessa alla Camera

Giornata della solidarietà in memoria di Nicola Ciardelli - il programma a Pisa : Tra i luoghi visitati, oltre al Comune, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna, il C.N.R, la Fondazione Pisana per la Scienza, la Fondazione Toscana Gabriele ...

Giornata della solidarietà in memoria di Ciardelli : I temi trattati sono i seguenti: Salute; Sport; Ambiente; Tecnologia, Scienza e Etica; Comunicazione e Etica, Religione; Uguaglianza e Legalità, solidarietà sociale; Cultura e Bellezza; Studio, ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2019 : concluse le batterie della seconda Giornata. Buoni risultati per gli equipaggi della Nazionale : Dopo le prime finali di stamane, sono riprese le gare a Piediluco le gare del Memorial d’Aloja di Canottaggio: nel pomeriggio si sono tenute le batterie delle finali di domani. Dopo gli ottimi risultati delle prime finali, gli equipaggi della Nazionale italiana si mettono ancora in luce facendo pregustare una domenica densa di risultati di uguale livello. Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti con 7’18″13 va in ...

Ruanda - domani la Giornata della Memoria del genocidio contro i Tutsi | : L'evento globale del 7 aprile è stato istituito dalle Nazioni Unite per mantenere viva la Memoria sul massacro del 1994 in cui morirono 800mila persone e furono violentate oltre 250mila donne

la Giornata della Memoria del genocidio contro i Tutsi in Ruanda - : L'evento globale del 7 aprile è stato istituito dalle Nazioni Unite per mantenere viva la Memoria sul massacro del 1994 in cui morirono 800mila persone e furono violentate oltre 250mila donne

DOMANI - LUNEDI 25 MARZO 2019 - Giornata DI LUTTO CITTADINO A MARSALA IN MEMORIA DI NICOLETTA INDELICATO : IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO IN CONCOMITANZA CON LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DELLA GIOVANE, BARBARAMENTE UCCISA DOMENICA SCORSA DOMANI, Lunedì 25 MARZO 2019 a MARSALA sarà GIORNATA ...

Debora Galassi : Testimonianze della Giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafia : Sentire un respiro che scuote il mondo e vince ogni paura' , Eugenio Sideri - Teatro Lady Godiva, 'Il 21 marzo partecipare alla giornata della memoria organizzata da Libera di Ravenna mi ha ...

Studenti dalla Val d'Elsa a Siena per la Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie : Nel pomeriggio si sono tenuti seminari tematici e spettacoli, poi la manifestazione si è conclusa alla Corte dei Miracoli con l'intervista musicale di Motta e I Ministri e con il concerto finale di I ...

Messaggio della Regione Valle d’Aosta per la Giornata della Memoria : Oggi, giovedì 21 marzo 2019, si celebra in tutta Italia la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime

A Casalnuovo si commemora la “Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie” : Casalnuovo di Napoli, 21 marzo 2019 – Presso la “Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi” si presenterà domani, venerdì 22 marzo, il nuovo libro del giornalista Raffaele Sardo, “La sedia vuota. Storie di vittime innocenti della criminalità”, (Iod edizioni). Il volume, che esce per conto della Fondazione Polis, narra storie di vittime innocenti della criminalità, attraverso le testimonianze dei familiari delle [...]

Albenga celebra la "Giornata della memoria e dell'impegno". Cangiano : "A Don Ciotti farò vedere le fotografie di questa importante ... : Oggi ricorre la "Giornata della memoria e dell'impegno" e, l'Istituto Comprensivo 1 di Albenga ha organizzato alcuni momenti di riflessione con i bambini e le istituzioni. Dal 1996 il primo giorno di ...

Albenga celebra la "Giornata della memoria e dell'impegno" - FOTO - : Oggi ricorre la "Giornata della memoria e dell'impegno" e, l'Istituto Comprensivo 1 di Albenga ha organizzato alcuni momenti di riflessione con i bambini e le istituzioni. Dal 1996 il primo giorno di ...

Mafia : Confcommercio Palermo aderisce a Giornata della Memoria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Anche Confcommercio Palermo, come tutto il sistema nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia, aderisce il 21 marzo alla celebrazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico. L'iniziativ

Confcooperative Campania aderisce alla 24esima Giornata della memoria : Confcooperative Campania aderisce alla 24esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti in Campania, il prossimo 21