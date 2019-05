Gigi Cagni a KK | “Ancelotti deve dare stimoli ai suoi | é un allenatore di grande classe”

forzazzurri

(Di giovedì 9 maggio 2019)è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della stagione che sta volgendo al termine e dei progetti futuri del Napoli : “Il secondo posto, prima dell’Inter che a mio avviso è piú forte del Napoli, è un bel risultato per essere il primo anno di Ancelotti. Il discorso mio è sempre lo stesso: undiclasse e che ha vinto tanto, come Ancelotti, dovrebbe pensare cheessere lui alo stimolo al calciatore, ma essendo abituato ad avere sempre grandi calciatori che glili danno da solo, non l’ha fatto. Invece Ancelotti dovrebbe farlo, dovrebbedeglialla squadra. Ci sono calciatori che non hanno mai vinto niente e non sono mai stati a grandi livelli e questi non sanno benissimo come comportarsi in queste situazioni”. Leggi anche : Milano Finanza, Montanari: “Napoli gestione De Laurentiis ...

