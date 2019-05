' Fazio' arresta ladro di merendine

Fazio fa arrestare 'ladro di merendine' - a Reggio come in Montalbano : 'Il Poliziotto Fazio arresta il 'ladro di merendine' ': non è un sequel del celebre romanzo del 1996 di Andrea Camilleri ma è quanto accaduto a Reggio Calabria, dove l'assistente capo della Polizia di ...

Fazio fa arrestare "ladro di merendine" - a Reggio come in Montalbano : "Il Poliziotto Fazio arresta il 'ladro di merendine'": non è un sequel del celebre romanzo del 1996 di Andrea Camilleri ma è quanto accaduto a Reggio Calabria, dove l'assistente capo della Polizia di Stato, Luigi Fazio, ha arrestato un 31enne pluripregiudicato palermitano che dall'agosto scorso aveva danneggiato e scassinato una ventina di distributori automatici di snack e bevande dislocati in edifici pubblici (scuole, università, ...