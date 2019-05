Conte revoca Siri | ma il governo tiene

Conte revoca Siri - la Lega incassa (per ora) : Due ore di gelo ma senza urla e con pasticcio finale. Il leghista Armando Siri non sarà più sottosegretario da oggi e non da ieri, visto che il decreto - mandato da palazzo Chigi al...

Mario Landi Conte revoca Siri - la Lega dissente ma il governo va avanti. Il premier : Ed è subito dopo che Conte pronuncia la domanda-chiave: «Questo è un passaggio di alta valenza politica, ho la piena fiducia di tutti?». «Sì», è la risposta di Salvini che però precisa di non poter ...

Governo - Conte revoca le deleghe a Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Cdm oggi - Armando Siri fuori dal Governo : Conte firma la revoca dell'incarico - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio ha adottato il decreto nei confronti dell'esponente leghista indagato dalla procura di Roma per corruzione. Salvini: "Fiducia nel premier, ma difendiamo Siri. Ora riforme". ...

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Conte : "Decisa revoca Siri - Cdm mi ha confermato fiducia" : Roma, 8 mag., askanews, - Il premier Giuseppe Conte, poco prima di effettuare una visita alla Sinagoga di Roma e dopo un Cdm durato quasi due ore, ha annunciato che chiederà la revoca del ...

Cdm - il premier Conte ha revocato Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Cdm oggi - Armando Siri fuori dal Governo : Conte firma la revoca dell'incarico - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio ha adottato il decreto nei confronti dell'esponente leghista indagato dalla procura di Roma per corruzione. Salvini: "Fiducia nel premier, ma difendiamo Siri". Di Maio: "...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Siri revocato da Conte in Cdm - 8 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il sottosegretario Armando Siri è stato revocato dal premier Conte durante il Cdm di questa mattina, 8 maggio 2019,

Siri fuori dal governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : “vittoria per gli onesti italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo, arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto: ...

Siri - Conte revoca le deleghe al sottosegretario : Resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle nel consiglio dei ministri sulla vicenda del sottosegretario Armando Siri...

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Siri : Conte proporrà revoca è soluzione più giusta : Al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri durata oltre due ore, il premier Giuseppe Conte ha annunciato che proporrà al Capo Stato