Buzzi Unicem approva i risultati ottenuti nei primi tre mesi dell' anno

Piazza Affari : luce verde per Buzzi Unicem : Prepotente rialzo per la società attiva nel settore del cemento , che mostra una salita bruciante del 2,05% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Buzzi Unicem vola grazie alla conversione del prestito obbligazionario : Buzzi Unicem in gran spolvero a Piazza Affari, +2,84%,, dopo aver comunicato che risponderà alle richieste di conversione del prestito obbligazionario convertibile " Buzzi Unicem '220.000.000 1,375% ...

Buzzi Unicem in denaro - promossa da Kepler e Barclays : Rialzo marcato per Buzzi Unicem , che tratta in utile dell'1,38% sui valori precedenti. Il titolo è oggetto di importanti aggiornamenti da parte dell'ufficio studi di Kepler e di Barclays. Il primo ...