Ancora un ricordo di Amedeo La Greca | lo storico del Cilento

Tragedia di Superga - Gravina : “Ricordo del Grande Torino è Ancora vivo” : Ricorre oggi il 70° anniversario della Tragedia di Superga , in cui persero la vita i calciatori del Grande Torino in seguito allo schianto dell’aereo di ritorno da Lisbona. Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina . “Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della Tragedia di Superga è sempre vivo. Quella granata è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi, una corazzata ...

Ayrton Senna e i suoi 59 anni : il ricordo di un campione che vive Ancora nel cuore di tutti : Ricordare il passato aiuta a capire il presente e a darci un significato diverso. Pensare che il 21 marzo del 1960 nasceva in Brasile una delle leggende più amate e mai dimenticate del Motorsport non è atto di proselitismo ma un dovere morale per chi ha potuto vivere certe sensazioni, testimoniandole alle nuove generazioni. Parlare, dunque, di Ayrton Senna è qualcosa di più che approfondire ciò che abbia rappresentato come pilota in pista. I tre ...