Vergogna in una partita di calcio | insulti razzisti di un arbitro ad un ragazzino

Cristoforo Colombo e la “malattia della Vergogna” : la sifilide - portata dalle Americhe - fu una piaga in Europa : Nel 1492, Colombo salpò per l’oceano ma di ritorno dal mare, potrebbe aver contribuito alla diffusione di una nuova malattia, la sifilide. La prima epidemia registrata di sifilide si verificò durante il Rinascimento nel 1495. Inizialmente, la malattia esplose tra l’esercito di Carlo VIII dopo che il re francese invase Napoli, per poi diffondersi e devastare il continente. La sifilide è una grave malattia, dolorosa e pericolosa, a cui fino al 30 ...

Crematorio restituito ai Ravetti? Sarebbe una Vergogna : Codacons ritiene che il dissequestro del Tempio disposto dal GIP era più che prevedibile ed in linea con l'esigenza di tutela di un servizio pubblico ed essenziale come è la cremazione dei defunti. ...

Gattuso - la risposta a Salvini è una lezione di stile : “Vergogna? Colpa mia. Gli auguro di fare un grande lavoro” : Dopo il ko del Milan a Torino, il ministro dell’Interno Salvini ha criticato duramente i rossoneri: la risposta di Gattuso in conferenza stampa è stata da gran signore Nella sfida che ha chiuso la domenica della 34ª Giornata di Serie A, il Milan è stato sconfitto 2-0 dal Torino. Un altro passo falso per i rossoneri, sempre più lontani dal quarto posto e dagli introiti per la Champions, fondamentali per il bilancio e la programmazione ...

Uomini e Donne oggi - Armando attacca Michele : “Sei una Vergogna” : Armando Incarnato e Michele Loprieno rivali a Uomini e Donne: lo scontro Una puntata scoppiettate attende il pubblico attento di Uomini e Donne. oggi il talk dei sentimenti Mediaset tornerà alla scaletta classica con il Trono Over in onda a inizio settimana. Maria De Filippi tornerà a parlare di dame e cavalieri e al centro dello studio ci saranno segnalazioni, liti e duri confronti. Armando Incarnato e Michele Loprieno in queste settimane ...

Ciao Darwin - la moglie di Bonolis massacrata per una foto : 'E quel poveretto? Vergognati' : Non tira una buona aria per Ciao Darwin dopo gli incidenti che hanno coinvolto due concorrenti, tra i quali il romano Gabriele, che rischia la paralisi dopo una brutta caduta nel gioco sui rulli del ...

Ciao Darwin - la moglie di Bonolis massacrata per una foto : "E quel poveretto? Vergognati" : Non tira una buona aria per Ciao Darwin dopo gli incidenti che hanno coinvolto due concorrenti, tra i quali il romano Gabriele, che rischia la paralisi dopo una brutta caduta nel gioco sui rulli del Genodrome. Il clima è pessimo al punto che è bastata una foto di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bo

La Vergogna di ieri a Milano - e quella di oggi a Roma : 'Mai più antifascismo' - striscione di Forza Nuova al tribunale : Questa mattina a Milano è stata ritrovata bruciata la corona posta in memoria del partigiano Angelo Ciocca. Un altro sfregio alla liberazione dopo l'adunata fascista di ieri. Adunata difesa oggi nella ...

Matteo Salvini distrugge il suo Milan : “una Vergogna!” : Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, ha detto la sua in merito al flop del Milan nella serata di ieri a San Siro contro la Lazio “Gli unici che hanno messo cuore, passione, grinta, idee, anche stasera, sono stati i tifosi Milanisti. vergogna!”. Duro il commento su Instagram del Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul suo Milan, eliminato ieri dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Una gara senz’altro deludente della ...

Articolo Uno Calabria : una Vergogna affossare la preferenza di genere alle regionali : ... dimostrano non solo una certa contrarietà alla Legge in sé, ma appalesano il venir meno al richiamo alla "sensibilità" e al senso di responsabilità politica che lo stesso presidente Oliverio aveva ...

Fiorentina - la Fiesole contro i Della Valle dopo le ultime vicende : “siete una Vergogna - andatevene” : Fiorentina, la famiglia Della Valle al centro delle critiche Della curva Fiesole dopo un’annata non certo positiva del club viola La Fiorentina sta vivendo un momento non certo positivo Della sua esistenza. Nelle ultime settimane si sono susseguiti comunicati Della società, dapprima di riflessione e poi di conferma del tecnico Pioli, comunicati all’interno dei quali si richiamava all’impegno l’allenatore e la ...

La deputata pd : "Una Vergogna il test di gravidanza per donne delle forze armate". Trenta : "Vostra norma - noi cambiamo" : Raffaella Paita: "Presenteremo un'interrogazione, questo governo non difende la maternità". La Difesa: "Decreto firmato dall'ex ministra Pinotti, già incaricati gli uffici legislativi per rivedere la legge"

Giuseppe Conte getta la maschera. Retroscena : la frase sfuggita su truffati e banche - una Vergogna politica : Alla fine Giuseppe Conte getta la maschera: in consiglio dei ministri, per forzare la mano al ministro dell'Economia Giovanni Tria che non cede sul rimborso ai truffati delle banche, il premier se ne esce con una frase raggelante. "Dobbiamo tutti essere consapevoli di quanto vale questo provvediment

Striscia la Notizia svela la Vergogna della giustizia italiana - il tribunale-horror : in quel posto... : Anche questa è la giustizia italiana. Striscia la Notizia punta i riflettori sul tribunale di Reggio Calabria, che come spiega l'inviata Stefania Petyx, "rischia di crollare non per il terremoto, ma per il disordine". L'impressionante servizio è stato trasmesso nell'edizione del tg satirico di Canal

Cesare Battisti confessa quattro omicidi - le scuse e l'ultima Vergogna : "La mia una guerra giusta" : Ci ha messo più di quarant'anni, ma ora il terrorista Cesare Battisti ammette di aver commesso i quattro omicidi che gli erano stati imputati. Lo ha fatto sabato, nel corso dell'interrogatorio in carcere tenuto dal pm Alberto Nobili, ma le informazioni sono trapelate soltanto ora. A Nobili, titolare