Sei pompieri accusati di stupro | avevano salvato Notre-Dame

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Nicola De Angelis Sono in utto sei i vigili del fuoco di Parigi coinvolti in una bruttissima storia su unoperpetrato ai danni di una studentessa norvegese. Unodi gruppo, proprio nella caserma della città Erano gli eroi didi Parigi,lavorato duramente per riuscire a salvare la cattedrale dalle fiamme che l'avvolta ma ora a finire nella polvere sono in sei. L'ufficio del procuratore della capitale ha infatti aperto un'indagine in merito ad unodi gruppo occorso all'interno della caserma dei vigili del fuoco in cui i seilavorano. A tutti è stato affibbiato lo status di "testimoni qualificati", riferisce Il Messaggero, che per la legge francese vuol dire che gli uomini erano più che semplici testimoni e che potrebbero addirittura essere stati coinvolti in atti illeciti. Al momento però non si hanno prove sufficienti ...

zazoomblog : Sei pompieri eroi di Notre Dame accusati di stupro di gruppo - zazoomnews : Sei pompieri eroi di Notre Dame sono stati accusati di stupro di gruppo - #pompieri #Notre #stati #accusati - cronachelucane : Giovane stuprata nella caserma dei pompieri di Parigi, eroi dell'incendio di Notre Dame: in sei sotto inchiesta -