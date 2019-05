Nucleare Iran | ultimatum di Teheran | “60 giorni per i negoziati o riprenderemo ad

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sessanta, trascorsi i quali ripartirà l’arricchimento dell’uranio. L’lancia l’ai firmatari dell’accordo sul programma(Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina e Russia) per mettere in atto gli impegni presi per proteggere la sua economia dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.non intende ritirarsi dall’intesa, da cui gli Usa si sono ritirati in maniera unilaterale, ha annunciato il presidente Hassan Rohani, ma riprenderà l’arricchimento del combustibile se entro 60i partner non accetteranno di soddisfare le sue richieste nel settore petrolifero e bancario. “L’intesa ha bisogno di un’operazione chirurgica – ha affermato il presidente – e gli antidolorifici dell’ultimo anno non sono stati efficaci. Questa operazione serve per salvare l’accordo, non per distruggerlo”. L’è stato ...

