Marvel | Panini annuncia Black Panther vs Deadpool e la serie di Shuri

badcomics

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Questa la sinossi diffusa su Anteprima : • Una nuovaper l'eroina resa celebre in tutto il mondo da! • Pantera Nera è sparito... spetta a sua sorellatrovarlo! Ma quali ...

badcomicsit : #Marvel: #Panini annuncia #BlackPanther vs. #Deadpool e la serie di Shuri - badcomicsit : RT @GioelePaglia: Marvel: Panini annuncia Asgardians of the Galaxy, di Cullen Bunn e Matteo Lolli - GioelePaglia : Marvel: Panini annuncia Asgardians of the Galaxy, di Cullen Bunn e Matteo Lolli -