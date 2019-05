Maranello - Ferrari | un Centro stile rampante

Ferrari Premium - il programma di assistenza per le Rosse di Maranello : Ferrari Premium è il programma di manutenzione, certificazione e assistenza post vendita sulle supercar di Maranello . Un numero selezionato di auto rientra nel piano di assistenza del Cavallino che, ...

F1 - quali sono i problemi della Ferrari? Scarso rendimento delle gomme in gara : a Maranello si studiano le soluzioni : La Ferrari ha incominciato la stagione nel peggior modo possibile: appena tre podi in quattro gare disputate, quattro doppiette della Mercedes. Risultati al minimo storico (tre terzi posti in avvio di stagione sono ben poca cosa), strapotere del diretto avversario, monoposto con problemi di affidabilità come si è visto in Bahrein e davvero poco competitiva, errori dei piloti (Charles Leclerc si è schiantato contro un muro durante le qualifiche ...

F1 - Toto Wolff sul team order in Ferrari : “E’ una situazione difficile che può mettere in difficoltà la scuderia di Maranello” : Il GP della Cina, terza prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è ormai alle spalle ma quanto è avvenuto continua a tenere banco. Il team order in casa Ferrari, che ha favorito il tedesco Sebastian Vettel e ha penalizzato il monegasco Charles Leclerc, è uno degli argomenti più dibattuti, al di là della grossa differenza prestazionale tra la Ferrari e la Mercedes. A dire la sua sul tema ci ha pensato anche il team Principal delle Frecce ...

F1 amarcord Ferrari - a Maranello arriva Scheckter : Maranello - Tuffo nel passato per la Ferrari ieri pomeriggio, quando il l campione del mondo di Formula 1 del 1979 Jody Scheckter ha fatto visita oggi a Maranello. Il pilota sudafricano, che vinse il titolo in una memorabile domenica 9 settembre a Monza attraversando il traguardo con la ...

Formula 1 - Briatore all’attacco della Ferrari : l’ex Renault schernisce il team di Maranello : L’imprenditore italiano non ha lesinato critiche al team di Maranello, sottolineando di non essere sorpreso dei risultati di questo avvio di stagione Flavio Briatore non è un tipo che ama avere peli sulla lingua e, le ultime dichiarazioni sulla Ferrari, confermano questa sua caratteristica. Il manager italiano, intervenuto al programma ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti, ha parlato di vari temi tra cui la Formula 1, ...

Mick Schumacher esordisce in Ferrari : i primi istanti del figlio di Michael alla guida della rossa di Maranello nei test della F1 : Mick Schumacher ha fatto il suo esordio su una monoposto Ferrari a 12 anni e mezzo dall’ultimo Gran Premio del padre Michael con la rossa di Maranello. Nella sessione di test della Formula 1 sulla stessa pista del Barhain, il Cavallino rampante ha affidato il volante al figlio del 7 volte campione del mondo. Mick Schumacher fa parte della Driver Academy di Maranello ed è impegnato in Formula 2 con la Prema Video da Youtube/dimitris ...

Gp del Bahrein - ecco cosa è successo alla Ferrari di Leclerc e le contromisure di Maranello : Dal sogno all'incubo, dalla doppietta nelle qualifiche al podio salvato solo dall'ingresso della safety car. La Ferrari esce dal Bahrein con un pugno di sabbia e la Mercedes è già padrona del Mondiale ...

F1 - Helmut Marko a gamba tesa sulla Ferrari : fischiano le orecchie degli uomini di Maranello : Il consulente della Red Bull ha parlato dei problemi avuti dalla Ferrari in Australia, esprimendo il proprio personale punto di vista Il Gp del Bahrain è alle porte, ma Helmut Marko continua a lanciare un occhio alla gara affrontata in Australia ormai quasi due settimane fa. Lapresse Il consulente della Red Bull è tornato a parlare ai microfoni di Autosport della Ferrari, indicando quali problemi la ‘Rossa’ ha dovuto affrontare ...

Ferrari P80/C - un esemplare unico a Maranello : A Maranello nasce un nuovo modello della Rossa più famosa del mondo: la Ferrari P80/C . Un modello unico, commissionato da un collezionista attento alla storia del Cavallino. Una macchina che richiama le Sport Prototipo e alcuni modelli degli anni Sessanta, tra ...