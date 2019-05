Inter | Antonello | ' Risultati in linea con i nostri obiettivi'

Antonello - risultati Inter secondo piani : MILANO, 8 MAG - "Per quanto riguarda i risultati della società siamo nel pieno rispetto dei piani che ci siamo posti". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ...

«I Cesaroni non torneranno mai più» Antonello Fassari Intervistato da Alberto Fuschi – ESCLUSIVA : «I Cesaroni non si rifanno» è la risposta netta di Antonello Fassari, volto celebre di Cesare Cesaroni Nel bel mezzo del tour teatrale di Antonello Fassari è circolata in questi giorni, da parte di alcuni fan, la voce di un possible ritorno de I Cesaroni. Come sappiamo tutti la fiction italiana più famosa ...

Antonello : 'Il Meazza è storico - sarebbe bello ospitare la cerimonia delle Olimpiadi 2026'. L'Inter fa dietrofront? : Qui sono state scritte pagine memorabili dello sport, con squadre e campioni che hanno fatto battere il cuore di tantissimi tifosi e appassionati, dagli anni Venti fino ai giorni nostri. San Siro è ...

Nuovo San Siro - Antonello (AD Inter) : “A breve comunicheremo la nostra scelta riguardo lo stadio” : “A breve comunicheremo al Comune quale sarà la scelta di Inter e Milan per quanto riguarda lo stadio”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, intervistato da Sky Sport. Che prosegue: “Stiamo lavorando a questo progetto insieme al Milan e riteniamo che lo stadio di proprietà possa essere uno degli asset fondamentali per la crescita dei club stessi. Inter e Milan stanno lavorando ...

