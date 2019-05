Il punto non è Altaforte | ma la combinazione fra CasaPound e Salvini

Rigore Napoli Cagliari - Giulini : “Il punto non è il rigore concesso - la mia sorpresa è un’altra…” : rigore Napoli-Cagliari, parla Giulini: rigore Napoli-Cagliari. Al 93′ un cross di Faouzi Ghoulam viene intercettato da Fabrizio Cacciatore col braccio. L’ arbitro Chiffi consulta il Var e decide di concedere il calcio di rigore al Napoli. La scelta viene contestata dai sardi, ma alla fine si apprende che il penalty è stato concesso dopo aver visionato un filmato con tecnologia 3D un sistema sconosciuto a tutti. A tal proposito ne ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...

Torino - Mazzarri : 'Pari nel derby? Non firmo. punto al massimo' : 'È una bella settimana perché veniamo da una grande vittoria. Ora ci attende un'altra partita di altissima livello che ci dà tanta adrenalina'. Walter Mazzarri si prepara alla super sfida di domani ...

Giro d’Italia 2019 : Elia Viviani il punto di riferimento per le volate. Il veronese deve riscattare una primavera non esaltante : Il tricolore sulle strade del Giro d’Italia, niente di più bello da vedere, ancor di più se salirà (magari spesso e volentieri) sul gradino più alto del podio. Sarà ovviamente Elia Viviani uno dei fari per il Bel Paese nella Corsa Rosa che scatterà il prossimo 11 maggio da Bologna. Il capitano della Deceunick Quick-Step sarà ovviamente il punto di riferimento per le volate: il livello raggiunto è al top mondiale e, viste alcune assenze, ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di tornare in pista a Jerez”. Jorge Lorenzo : “punto a questa gara da inizio anno” : Marc Marquez vuole dimenticare al più presto la caduta nel GP degli USA, due settimane fa lo spagnolo era scivolato a terra sul circuito di Austin dove aveva sempre vinto e non è così riuscito a porre il proprio sigillo nella terza tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda tornerà in pista nel weekend quando andrà in scena il GP di Spagna. Il Campione del Mondo punta a un pronto riscatto sul tracciato di Jerez e sembra molto motivato in ...

[Il punto] Non basta la fattura ora arrivano anche gli scontrini elettronici : ecco chi dovrà adottarli subito : La Confcommercio avrebbe inviato infatti una lettera al ministro dell'Economia, Tria, per chiedere un rinvio, al 1 gennaio del 2020, dell'obbligo per i commercianti. Questo per avere il tempo di ...

Spal-Genoa 1-1 - le pagelle : Lapadula vale un punto - Mazzitelli non incide : Un punto per uno. Spal e Genoa si dividono l'intera posta in palio e il Grifone sale a +6 sull'Empoli. Decisivo l'ingresso di Lapadula, autore del gol del pareggio , qui la cronaca e video del match ,. Sfida equilibrata, gioca bene dal Genoa nei primi minuti del primo e del secondo tempo, ma la sensazione è che il pareggio sia stato logica conseguenza della situazione in ...

Salvini-Di Maio mai così vicini al punto di non ritorno : così vicini al punto di rottura non c’erano mai stati. E non solo per la guerra di dichiarazioni che è andata in onda ieri per tutta la giornata ma per i “simboli” che questo duello...

Pd - Zingaretti : “Più severi sul tema delle inchieste. Potere deve servire le persone - non chi lo gestisce : sarà primo punto” : Più “impegno” e “chiarezza nella selezione della nostra classe dirigente”, perché “il Potere si deve gestire per servire le persone, questo è il punto. E non deve essere messo al servizio di chi lo gestisce”. In una lettera pubblicata da Repubblica e rivolta a Eugenio Scalfari, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, elenca i cardini di quella che “sarà la nostra vera prima ...

Uomini e Donne - incomprensioni tra Giulia Cavaglia e Giulio Raselli : "Non c'è un punto d'incontro" : L'intesa tra Giulia Cavaglia e Giulio Raselli affronta ostacoli non semplici da superare. La loro conoscenza a Uomini e Donne è bloccata da una serie di incomprensioni che scatenano discussioni in studio. Giulia si sente braccata dalla difficoltà di comunicare con il corteggiatore. E' la stessa tronista a sottolineare le lacune nel legame: "Tutte le volte che affronto un dialogo con lui non mi trovo mai. Lui vive in un altro ...

Flat tax - Siri : “punto di forza per la crescita”. Toninelli : “Non può essere un vantaggio per i ricchi” : Arriva a Milano per l’apertura del Salone del Mobile Giuseppe Conte, che nel giorno dell’approvazione del Def partecipa all’inaugurazione della kermesse nella Fiera di Rho. Il via libera al Documento di economia e finanza è previsto per le 16.30 in Consiglio dei ministri. Al centro la Flat tax fino a 50mila euro secondo l’intesa Salvini-Di Maio, che Tria deve approvare. Gli esponenti del Carroccio spingono affinché si inserisca ...

Fiat punto 2019 non si farà - ecco il nuovo modello successore : Fiat Punto 2019 non si farà, ecco il nuovo modello successore modello successore Fiat Punto FCA e Fiat hanno intenzione di inaugurare un nuovo percorso strategico di mercato. Lo stop alla produzione della storica Punto segna un momento importante per quello che sarà il futuro. ecco perché la Punto 2019 non ci sarà. È stato scelto infatti un modello che sostituirà la Punto e che aprirà un nuovo filone. Fiat Punto 2019: quale eredità? Al ...

Ciclismo - Bettiol Fiandre punto di partenza - non di arrivo : ROMA - "Questa vittoria è un punto di partenza e non di arrivo, la mia stagione è molto intensa e cercherò di restare con i piedi per terra e farvi emozionare". E' comprensibilmente ancora euforico ...

Lazio - Inzaghi : 'Non c'è stata partita e torniamo a casa con un solo punto' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo : 'La prestazione i ragazzi l'hanno fatta ampiamente. Sono stati bravi, non abbiamo concesso nulla al Sassuolo. Nel primo tempo Strakosha è stato praticamente ...