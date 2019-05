Eurolega | Datome annuncia | “è ufficiale | non giocherò le Final 4! Amareggiato ma reagirò”

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Giginon ci sarà in occasione delle4 di, l’ala del Fenerbahce salterà ile di stagione Gigisalterà ile di stagione con il suo Fenerbahce. L’ala azzurra ha rivelato sui social che sarà fuori dai giochi in vista delle4 di: “Abbiamo fatto di tutto ma ora èche nonle4. È una grande frustrazione non essere in quel bellissimo contesto, dopo un anno di lavoro, a lottare coi miei compagni per il nostro obiettivo più importante. Così è la vita, gli infortuni fanno parte della nostra vita, l’importante è reagire e guardare avanti. Sonoma so che i miei compagni mi renderanno orgoglioso come hanno sempre fatto in questi anni insieme!” La speranza è chepossa rientrare al top per l’estate con la Nazionale italiana.L'articolo: “è ...

