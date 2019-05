it.euronews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ANSA, - ROMA, 8 MAG - Andreasarà l'ospite d'eccezione conSport nel Campionato DTM: nel fine settimana dell'8 e 9 giugno il pilota della

ansacalciosport : Dovizioso wild card nel DTM con l'Audi. Il pilota Ducati in pista a Misano l'8 e 9 giugno | #ANSA - ansacalciosport : Dovizioso wild card nel DTM con l'Audi. Il pilota Ducati in pista a Misano l'8 e 9 giugno | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Dovizioso wild card nel DTM con l'Audi Il pilota Ducati in pista a Misano l'8 e 9 giugno -