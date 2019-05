Borsa di New York ha chiuso debole

Borsa di New York in calo. Pesano minacce Trump su dazi : Continuano le contrattazioni in profondo rosso per la Borsa di New York allineandosi con le performance dei mercati asiatici ed europei. Wall Street incassa un duro colpo dalle dichiarazioni del ...

Stabile la Borsa di New York. Soffre Alphabet : Poco mossa Wall Street , alle prese con una valanga di trimestrali e con la riunione della Fed . L'indice Dow Jones è sostanzialmente Stabile e si posiziona su 26.550,48 punti; resta piatto l' S&P-500 ...

New York : giornata nera in Borsa per Western Digital : A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati , che presenta un pessimo -6,33%. L'andamento di Western Digital nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa ...

Borsa di New York chiude poco mossa : Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul Dow Jones , mentre, al contrario, in lieve calo lo S&P-500 , che archivia la giornata sotto la ...

New York : giornata nera in Borsa per Alliance Data System : A picco Alliance Data System , che presenta un pessimo -9,23%. La tendenza ad una settimana di Alliance Data System è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe ...

In calo la Borsa di New York : A Wall Street, il Dow Jones è in calo, -0,72%, e si attesta su 26.150,58 punti in chiusura; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500 , che chiude a 2.878,2 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100 ...

Timidamente positiva la Borsa di New York : A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.412,31 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.890,8 punti. Consolida i livelli della ...

Stabile la Borsa di New York : Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia , riportando una variazione pari a +0,06% sul Dow Jones ; rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 2.798,36 ...

Safilo festeggia in Borsa rinnovo accordo con Kate Spade New York : Punta con decisione al rialzo la performance di Safilo , con una variazione percentuale dell'1,97%. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa nella giornata di venerdì del rinnovo ...

La Borsa di New York chiude in forte calo - Dow Jones -1 - 77% : Roma, 22 mar., askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in forte calo. L'indice Dow Jones ha infatti perso l'1,77% scendendo a 25.504,22 punti. Il Nasdaq è calato del 2,50% attestandosi a 7.642,67 ...

La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti : A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,84%, a 25.962,51 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.854,...

New York : giornata nera in Borsa per Abercrombie & Fitch : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 2,26% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto ...

Sui livelli della vigilia la Borsa di New York : Apre in Parità la Borsa di New York rincuorata dai dati macro di febbraio su disoccupazione e prezzi import- export . Questi hanno parzialmente sedato gli effetti negativi dello slittamento dell'...