Abiti lampadario e striptease | follie sul red carpet del Met Gala

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il mondo della moda assegna i propri Oscar in occasione del Metche si è svolto sul tappeto rosso del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York. Protagoniste le più note star del cinema, della musica e dello spettacolo che hanno sfilato con i loro oufit couture tutt'altro che banali. Ogni primo lunedì di maggio oltre 500 personalità del jet set internazionale, imprenditori della Silicon Valley e manager di Wall Street si danno appuntamento per una manifestazione di beneficenza a favore del The costume Institute, dipartimento del Metropolitan Museum (Met), che raccoglie da trent'anni i migliori pezzi di moda al mondo.Oltre alla padrona di casa e direttore di Vogue USA Anna Wintour in un abito Chanel couture, fotografi incantati da Lady Gaga che ha scelto quattro outfit firmati Brandon Maxwell mettendo in scena un vero e proprio show trasformista. Senza dimenticare la ...

